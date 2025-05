Rewolucja na trasie kolejowej Lublin-Dorohusk. Unia daje kasę z myślą o odbudowie Ukrainy

Kolejowa spółka zleciła studium wykonalności firmie IDOM. Inwestycja powstaje w ramach projektu Korytarze Solidarności EU-UA. – To dla nas kluczowy aspekt rozwoju sieci kolejowej. Skrócenie czasu przejazdów oraz poprawa przepustowości na odcinku Lublin – Dorohusk to krok milowy w modernizacji transportu między Unią Europejską a Ukrainą. Dzięki temu projektowi zwiększymy efektywność transportu pasażerskiego i towarowego, poprawimy interoperacyjność systemów kolejowych oraz usprawnimy procedury na przejściach granicznych – mówi Piotr Wyborski, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych. Studium wykonalności ma być gotowe w 2026 roku.

– Odbudowa Ukrainy oraz integracja gospodarki ukraińskiej z europejską nie mogą się odbyć bez rozbudowy infrastruktury granicznej. Stąd już teraz opracowujemy studium wykonalności finansowane przez Unię Europejską. Dzięki temu znikną dotychczasowe wąskie gardła blokujące wymianę transportową. Jednym z najważniejszych zadań będzie integracja systemów kolejowych obu państw. To konkretny wymiar naszej solidarności – zaznacza z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Studium wykonalności zakłada analizę różnych wariantów, które pozwolą skrócić czas przejazdu pociągów między Lublinem a granicą Polski. - W ramach prac zostaną przeprowadzone analizy rynku usług transportowych, analizy społeczno-ekonomiczne, a także analizy techniczne i kosztowe. Na tej podstawie wybrany zostanie najkorzystniejszy wariant inwestycyjny oraz przygotowane zostaną wnioski do UTK w zakresie wymagań interoperacyjności- precyzuje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

W ramach projektu powstać ma też koncepcja zarządzania ruchem i logistyką na przejściu granicznym w Jagodzinie/Dorohusku. Wszystko po to, by usprawnić procedury kontroli granicznej (takie jak kontrola dokumentów tożsamości wiz, funkcjonowanie skanerów do prześwietlania pociągów), fitosanitarne, weterynaryjne, celne, techniczne i podatkowe.

- Wykonawca uwzględni też założenia dotyczące zwiększenia potencjału przewozów transgranicznych od strony ukraińskiej oraz przygotuje dokumentację przetargową do realizacji dalszych etapów projektu- dodaje Znajewska-Pawluk. Zadanie finansuje Unia Europejska w ramach programu „Łącząc Europę”. Przyszła inwestycja będzie realizowana na liniach: 7 (odcinek Lublin Główny – Dorohusk Granica Państwa) i szerokotorowej 63 (cała długość: Dorohusk – Zawadówka Naftobaza). Obecnie ta infrastruktura – według oceny PKP PLK – jest niewystarczająca zarówno z powodu zużycia (zbyt niska prędkość maksymalna, zły stan obiektów obsługi podróżnych), jak i z innych przyczyn (zbyt niska przepustowość – zwłaszcza na końcowym, jednotorowym odcinku linii 7, zbyt krótkie w stosunku do parametrów wymaganych na sieci TEN-T tory stacyjne i niedostosowane do potrzeb układy torowe stacji, zbyt mało punktów nadawczo-odbiorczych, brak elektryfikacji końcówki linii 7 i całej 63, a także brak odpowiedniej infrastruktury przejścia granicznego).