Oszuści, podszywając się pod kurierów i pracowników banku, uzyskali dostęp do ich danych bankowych i wyczyścili konta.

W pierwszym przypadku 45-latka skontaktowała się z rzekomym kupującym przez komunikator społecznościowy. Po otrzymaniu linku do „odbioru płatności” zalogowała się do bankowości i przekazała niezbędne dane oraz kody BLIK, co umożliwiło przestępcom wypłatę niemal 7 tysięcy złotych.

Druga poszkodowana, 52-letnia kobieta, została oszukana przy sprzedaży sukienki. W trakcie transakcji kliknęła w link przekierowujący do fałszywej strony banku, gdzie podała dane swojej karty. Dodatkowo, pod wpływem rozmowy z „konsultantem”, zatwierdziła kody BLIK. Straciła w ten sposób blisko 4 tysiące złotych.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy transakcjach internetowych i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie należy klikać w linki z nieznanych źródeł ani przekazywać danych bankowych osobom postronnym. Fałszywe płatności kurierskie to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod oszustwa w sieci.