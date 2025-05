Świdnik. Dwa dni koncertów w centrum miasta

Wydarzenia z 1980 roku przeszły do historii naszego kraju. Świdnik i jego mieszkańcy pokazali wówczas, że komunistycznym władzom można się skutecznie sprzeciwić. To m.in. dzięki zorganizowanym strajkom w WSK PZL-Świdnik protesty przeciwko podwyżkom cen objęły cały kraj, a Świdnik stał się symbolem niezłomności.

W tym roku mija czterdzieści pięć lat od tych wydarzeń, które zapoczątkowały przemiany nie tylko w Polsce, ale i na świcie. Z tej okazji, 11 i 12 lipca, w sercu miasta zaplanowano koncerty wyjątkowych polskich artystów.

– Nie bez powodu mówimy, że w naszym mieście zaczęła się wolność. To właśnie Świdnik zapoczątkował falę strajków na Lubelszczyźnie, która tak naprawdę otworzyła drogę do akcji protestacyjnych w całym kraju. Warto o tym pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom. W tym roku obchodzimy 45-lecie Świdnickiego Lipca. To ważny jubileusz, dlatego zależało nam na tym, aby uczcić go w wyjątkowy sposób. Zaplanowaliśmy dwa dni koncertów, które odbędą się na placu Konstytucji 3 maja. Artyści, którzy wystąpią podczas wydarzenia to gwiazdy największego formatu. Jesteśmy przekonani, że ich koncerty zapewnią wszystkim wyjątkowe wrażenia i na długo pozostaną w pamięci – mówi burmistrz Marcin Dmowski.