Polski Cukier AZS UMCS Lublin ma już w kadrze 12 zawodniczek. Transfer młodej środkowej

Podobnie, jak Amelia Kuper, Adamczuk to zawodniczka, która ostatnio występowała w SMS PZKosz Łomianki. Nastolatka ma 189 cm wzrosty i występuje na pozycji środkowej. Ostatnio miała okazję grać na parkietach I ligi.

W barwach klubu z Lomianek zagrała 23 spotkania i średnio zdobywała w nich:8,2 zbiórki na mecz, 5,3 punktu oraz 1,2 asysty. Nie trzeba chyba dodawać, że była jedną z najlepiej zbierających koszykarek w lidze.

To jednak nie wszystko. Adamczuk miała również okazję występować w drużynie U-19 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki. W mistrzostwach Polski, w tej kategorii wiekowej rozegrała 10 spotkań w Młodzieżowym Pucharze Polski. I może się pochwalić statystykami na poziomie: 11,6 zbiórki, 8,3 punktu oraz 1,6 asysty.

– Justyna jest reprezentantką Polski U18, zawodniczką wysoką. Będzie walczyła z Martyną Goszczyńską i Emily Kalenik o swoje minuty, plus wiadomo gra w pierwszej lidze. Tak naprawdę dla niej trening plus gra na poziomie ekstraklasy, to będzie duże wyróżnienie. Musi jednak udowodnić swoją grą, że zasługuje na minuty w ekstraklasie – mówi na klubowym portalu Krzysztof Szewczyk, trener mistrzyń Polski.