Polski Cukier AZS UMCS przedłużył kontrakt z kolejną zawodniczką. "Daje doświadczenie i spokój"

W poprzednich rozgrywkach 30-letnia zawodniczka, pod względem zdobyczy punktowych zanotowała jeden z najlepszych sezonów w karierze – 7,2 punktu na mecz, ale i 3,7 zbiórki oraz 3 asysty. Na najwyższym, krajowym szczeblu występuje od… 2008 roku. I tylko dwukrotnie mogła się pochwalić lepszymi statystykami. Kampanię 2015/2016 zakończyła ze średnią 7,5 pkt, a w rozgrywkach 2019/2020 zdobywała średnio 8,3 „oczka” na mecz.

Trzeba też dodać, że po raz trzeci cieszyła się z mistrzostwa Polski i na pewno miała duży wkład w historyczny tytuł dla koszykarek z Lublina. Świetnie spisywała się zwłaszcza w finałach z Polkowicami. W czterech spotkaniach z tym rywalem mogła się pochwalić statystykami na poziomie: 10,5 pkt, 4 zbiórek i niemal 5 asyst. Dodatkowo, rzucała za trzy ze świetną skutecznością, ponad 50 procent (7/13).

– Magda dała tej drużynie doświadczenie i spokój. Przez całą swoją karierę występowała w topowych polskich klubach. Przez długi czas była to Wisła Kraków, gdzie występowała na poziomie Euroligi i zawsze była kluczową zawodniczką. To na pewno pomogło nam w czasie sezonu. Z racji tego, że mieliśmy młody zespół, to udzielała pomocy młodszym koleżankom – przekonuje Krzysztof Szewczyk, trener ekipy z Lublina.

Kolejny podpisany kontrakt oznacza, że kadra akademiczek liczy już oficjalnie 10 nazwisk. Z zagranicznych koszykarek umowy podpisały: Szwedka Elin Gustavsson oraz Ornella Bankole z Francji. W kadrze będą się znajdowały także polskie zawodniczki: Emily Kalenik, Dominika Fiszer, Amelia Kuper oraz Dominika Ullmann. Kontrakty przedłużyły z kolei: Ziętara, Aleksandra Zięmborska, Aleksandra Kuczyńska oraz Martyna Goszczyńska.

Kibice cały czas czekają jednak na nazwiska następczyń kluczowych zawodniczek, jak: Aleksandra Stanaćev czy Natasha Mack. A te również powinniśmy już poznać niedługo.