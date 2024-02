Koszykarze Lublinianki wygrali dwa ważne mecze

Sankcja Kredytu Darmowego – Jak uniknąć dodatkowych kosztów z tytułu kredytów konsumenckich?

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego często wiąże się z dodatkowymi opłatami, takimi jak prowizje czy odsetki. Istnieje jednak sposób, by uniknąć tych kosztów, korzystając z mechanizmu znanego jako "sankcja kredytu darmowego". Co to jest i jak może pomóc kredytobiorcom?