Lublinianka KUL zagra z Polonią Bytom, Przemysław Łuszczewski najlepszym trenerem II ligi

Środowe spotkanie w Bytomiu miało niemal towarzyski charakter, ponieważ Polonia przystępowała do niego mając w zapasie aż 28 pkt zapasu z pierwszego meczu. Dlatego, kiedy podopieczni Adama Bączyńskiego wygrali pierwszą kwartę aż 28:8, to było pewne, że Polonia awansuje do kolejnej fazy. Ostatecznie bytomianie wygrali 82:71, co dało im w dwumeczu aż 39 pkt przewagi.

Liderem Polonii jest Krzysztof Wąsowicz. Dla tego 29-letniego rozgrywającego rywalizacja z Lublinianką będzie wyjątkowa. Przypomnijmy, że w przeszłości Wąsowicz przez 3 lata grał dla U!NB AZS UMCS Start Lublin, gdzie prowadził go Przemysław Łuszczewski, czyli obecny trener Lublinianki.

Ważną postacią Polonii jest także Bartosz Wróbel. To 28-letni obrońca, który nawet zagrał epizody w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdzie reprezentował barwy MKS Dąbrowa Górnicza oraz King Szczecin.

Pary II rundy: ŁKS – Zetkama * Energa – BOZZA * Turów – Tarnovia * Polonia – Lublinianka * Noteć – Pleszew * Pogoń – Toruń * Basket Hills – Żubry. Gra w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw. Spotkania odbędą się 6-7, 13-14 i ewentualnie 17 kwietnia.

Dominator wśród trenerów

Przyznano wyróżnienia za sezon zasadniczy w grupie B. Najlepszym szkoleniowcem został Przemysław Łuszczewski

Opiekun Lublinianki KUL Basketball to szczególna postać dla drugoligowych rozgrywek. Nagrodę dla najlepszego szkoleniowca zgarnął bowiem już po raz piąty. Wcześniej jednak wygrywał tę kategorię jako trener AZS UMCS Lublin. Łuszczewski głosowanie trenerów wygrał w sposób bardzo zdecydowany – otrzymał aż 6 głosów.

Drugie miejsce zajął Axel Olesiewicz z Energi Basket Warszawa, który dostał 4 nominacje. Na podium stanął jeszcze Jakub Stefaniuk. To lublinianin, były podopieczny Przemysława Łuszczewskiego, który obecnie prowadzi Kolejarza Basket Radom. Co ciekawe, jest też również zawodnikiem występującym w rozgrywkach Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego, gdzie reprezentuje barwy zespołu Prospectiv. Warto też odnotować, że po jednym głosie otrzymali Michał Sikora z rezerw Startu, a także pochodzący z Włodawy, a prowadzący obecnie KKS Tur Basket Bielsk Podlaski Rafał Król.

Tytuł MVP sezonu zasadniczego zgarnął Patryk Gospodarek. I to jest kolejny lubelski akcent, bo młodszy z braci Gospodarków jest wychowankiem AZS UMCS Lublin. Obecnie natomiast reprezentuje barwy Energi Basket Warszawa.

Patryk Gospodarek oraz Dale Ray znaleźli się również w najlepszej piątce sezonu zasadniczego. Oprócz nich do tej drużyny zostali nominowani Wiktor Semianiuk z Kolajarza, Łukasz Kuczyński z Tura oraz Mateusz Fatz z KS Księżak Łowicz. Blisko wyróżnienia byli Bartłomiej Karolak, a także starszy z braci Gospodarków, Michael, który obecnie gra w Lubliniance.