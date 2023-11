Wygrana rezerw Startu, porażka Lublinianki i powrót Mateusza Dziemby

Agregaty prądotwórcze od Enerii dla klientów indywidualnych

Eneria, czyli wyłączny dystrybutor marki Caterpillar w Polsce oferuje rodzimym klientom sprzęt najwyższej jakości w przystępnych cenach. Amerykański potentat w dziedzinie budowy maszyn to przede wszystkim jakość produktów, które pracują na najwyższych obrotach często w ekstremalnie trudnych warunkach. Dzięki dekadom doświadczeń w najbardziej wymagającym terenie, Caterpillar buduje maszyny, które nie zawodzą. Dotyczy to także sprzętu, który jest wykorzystywany przez klientów indywidualnych. Mowa jest na przykład o agregatach prądotwórczych. Wśród nich, w ofercie Enerii do zakupu są oczywiście agregaty przemysłowe o dużej mocy, jednak także mniejsze podmioty, jak gospodarstwa rolne, czy centra handlowe z pewnością znajdą odpowiednie rozwiązanie.