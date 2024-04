Koszykówka 3x3. Aleksandra Zięmborska powalczy o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Przypomnijmy, że w imprezie odbywającej się na Placu Zamkowym doprowadziła Biało-Czerwone do wicemistrzostwa świata. I w tym miejscu nie ma słowa przesady o doprowadzeniu zespołu do medalu. Przykłady jej zasług? Ostatni mecz fazy grupowej z Niemkami, kiedy Polki do awansu potrzebowały triumfu różnicą 5 pkt. Piłka więc trafiła do Zięmborskiej, która przez ręce, lecąc gdzieś w kierunku linii bocznej trafiła z dalekiego dystansu i zapewniła Biało-Czerwonym awans do fazy pucharowej. Innym przykładem jest półfinał z Chinkami, kiedy Zięmborska zdobyła aż 11 z 17 pkt całego zespołu. Ona była głównym wyborem w grze tyłem do kosza, kiedy mijała bezradne Chinki. 23-latka wykazała się olbrzymią odpornością psychiczną, bo to właśnie ona zdobyła w dogrywce decydujący punkt. Dostała świetne podanie od Julii Bazan i na raty umieściła piłkę w koszu.

Zięmborska ma za sobą przeciętny sezon w koszykówce 5x5. Przede wszystkim rozczarowaniem był wynik osiągnięty przez Polski Cukier AZS UMCS Lublin, bo podopieczne Krzysztofa Szewczyka odpadły z walki o mistrzostwo Polski już na poziomie ćwierćfinału. Forma Zięmborskiej natomiast mocno falowała, a tych słabszych spotkań było nieco więcej niż wybitnych. Dlatego rozpoczynający się sezon koszykówki 3x3 jest dla zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS okazją do odbudowy własnej pewności siebie.

Zięmborska kapitalnie pokazała się w turnieju Pro League 3x3 Hoops Factory Edition w Tuluzie. Polki startowały tam jako Lotto 3x3 Warszawa i okazały się bezkonkurencyjne. Oprócz Zięmborskiej do drużyny należały jeszcze Marissa Kastanek, Aldona Morawiec i Klaudia Sosnowska. Biało-Czerwone wygrały wszystkie spotkania, w finale wygrywając po dogrywce z francuskim La Plagne 17:15. Zięmborska natomiast została uznana MVP całego turnieju.

Nic więc dziwnego, że kilka dni później przedstawicielka Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin otrzymała nominację do reprezentacji Polski, która będzie walczyć w kwalifikacjach olimpijskich. Edyta Koryzna na turniej w Hongkongu powołała Zięmborską, Kastanek, Sosnowską, Morawiec, Annę Pawłowską i Weronikę Telengę. Impreza w Azji odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia, a Biało-Czerwone w fazie grupowej zagrają z gospodyniami, Węgierkami i Egipcjankami.