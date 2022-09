Miasto Szkła Krosno – Start II Lublin 116:74. Mogło być gorzej

Już przed meczem było wiadomo, że dla zespołu rezerw Startu będzie to trudne spotkanie. Zespół Wojciecha Paszka składa się prawie w komplecie z samych młodych zawodników, z których część wiosną tego roku sięgnęła po wicemistrzostwo Polski U-19. Jedynym doświadczonym zawodnikiem jest Norbert Ziółko. Nadzieję daje fakt, że w drugiej drużynie mogą występować też zawodnicy z Energa Basket Ligi, chociaż akurat w niedzielę zabrakło ich w składzie.

Mecz w Krośnie był bardzo jednostronny, a gospodarze szybko zyskali bardzo wyraźną przewagę. Najwyższa była na sam koniec zawodów i wyniosła aż 42 pkt. Lublinianie w niedzielę prowadzili tylko 2 razy. Miało to miejsce na samym początku, kiedy Michał Grzesiak trafił za 3 pkt, a chwilę później 2 pkt dołożył Ziółko. Później dominowali już krośnianie, u których prym wiódł Klavs Dubults. Łotysz zdobył 16 pkt i zebrał aż 10 piłek. Szukanie pozytywów u lublinian wypada ograniczyć do dwóch zawodników. Chodzi o Ziółkę i Wiktora Kępkę. Pierwszy zdobył 29 pkt, a drugi 24 pkt. Dla tego drugiego to najlepszy wynik w krótkiej pierwszoligowej karierze. Takie występy na pewno przybliżają 19-latka do otrzymywania większej ilości szans w pierwszej drużynie, której od tego sezonu jest pełnoprawnym członkiem. – Baliśmy się tego meczu, bo to był dla większości moich zawodników debiut w I lidze. Uważam, że jak na pierwszy mecz, to nie było źle. Spodziewałem się, że będzie gorzej – przyznał z charakterystyczną dla siebie szczerością Wojciech Paszek.

Miasto Szkła Krosno – Start II Lublin 116:74 (32:17, 26:12, 25:19, 33:25)

Krosno: Jankowski 18 (4x3), Heliński 17 (2x3), Dubults 16, Dawdo 13 (1x3), Traczyk 7 (1x3) oraz Walciszewski 10 (1x3), Harris 8, Łalak 7 (1x3), Śpica 7 (1x3), Zagórski 6, Gomułka 4, Oczkowicz 3 (1x3).

Start II: Ziółko 29 (4x3), Kępka 24 (4x3), Grzesiak 7 (1x3), Świtacz 2, Ziółkowski 2 oraz Turewicz 5 (1x3), Cherepanov 3 (1x3), Majchrowicz 2, Brzyski 0, Flisiak 0, Tyburek 0, Głąb 0.

Sędziowali: Trybalski, Rymarczyk, Ulewiński. Widzów: 370.

Pozostałe wyniki: PGE Turów Zgorzelec – MKKS Żak Koszalin 100:103 * GKS Tychy – KKS Polonia Warszawa 85:63 * HydroTruck Radom – BS Polonia Bytom 99:91 * SKS Starogard Gdański – Weegree AZS Politechnika Opolska 79:61 * Decka Pelplin – Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 68:89 * Sensation Kotwiuca Kołobrzeg – WKK Wrocław 64:66 * Dziki Warszawa – Enea Basket Poznań 62:54 * WKS Śląsk II Wrocław – AZS AGH Kraków 72:52.

1-2 października: Poznań – HydroTruck * Polonia – Starogard Gdański * Kraków – Kotwica * Górnik – Krosno * WKK – Dziki * Ślask II – Start II (niedziela, godz. 15) * Politechnika – Decka * Turów – Tychy.