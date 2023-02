Polski Cukier Start Lublin poznał rywali w turnieju kwalifikacyjnym Lotto 3x3 Liga

Polski Cukier Start w turnieju kwalifikacyjnym zagra z Arrivą Twarde Pierniki Toruń oraz Grupą Sierleccy Czarni Słupsk. Patrząc na siłę rywali w koszykówce halowej, to można potraktować to zestawienie jako korzystne. Odmiana basketu 3x3 jest jednak dużo bardziej nieprzewidywalna. Co ciekawe, w listopadzie torunianie i słupszczanie spotkali się ze sobą w jednej grupie. W bezpośrednim starciu triumfowali 21:17 Czarni, którzy, obok Trefla Sopot, wyszli z tej grupy. W ćwierćfinale nie sprostali jednak Tauron GTK Gliwice, z którym przegrali aż 11:22. Zarówno Twarde Pierniki, jak i Czarni w listopadzie wystąpili w składach pełnych anonimowych graczy. Nieco bardziej rozpoznawalne nazwiska mieli słupszczanie, bo grający w barwach Czarnych Michał Oleksy i Gracjan Kołodziej wspólnie spędzili w tym sezonie na parkietach Energa Basket Ligi 4 min. - Pierwszy turniej LOTTO 3x3 Ligi, który odbył się w Lublinie, jeszcze bardziej podkreślił wszystkie cechy, za które uwielbiamy koszykówkę 3x3: dynamikę, nieprzewidywalność i prawdziwe emocje. Kluby Energa Basket Ligi bardzo mocno zaangażowały się w ten projekt, w każdym meczu widoczna była walka i chęć zwycięstwa – powiedział związkowym mediom Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Skład turnieju kwalifikacyjnego Lotto 3x3 Liga

Grupa A: Polski Cukier Start Lublin, Arriva Twarde Pierniki Toruń, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk.

Grupa B: King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza, Rawlplug Sokół Łańcut

Grupa C: Anwil 3x3 Włocławek, WKS Śląsk Wrocław, BM Stal Ostrów Wielkopolski.

Grupa D: Enea Zastal BC Zielona Góra, PGE Spójnia Stargard, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.

Porażki naszych drużyn

To nie była dobra niedziela dla naszych drużyn występujących w ligach centralnych. Zespół rezerw Startu Lublin grający w Suzuki I liga przegrał 62:95 z HydroTruck Radom. Wśród podopiecznych Wojciecha Paszka wyróżnił się Sebastian Walda, który zdobył 13 pkt i zebrał 11 piłek. Świetnie spisał się także Wojciech Nojszewski, który dołożył 10 „oczek”. Start wciąż okupuje ostatnie miejsce w Suzuki I liga. „Czerwono-czarni” na swoim koncie mają tylko 1 zwycięstwo. Wczoraj wieczorem rywalizowali z BS Polonia Bytom, ale ten mecz zakończył się po zamknięciu wydania naszej gazety.

Bolesną porażkę w rozgrywkach II ligi zaliczyła również Lublinianka Basketball Lublin. Podopieczni Aleksandra Mrozika ulegli Żubrom Chorten Białystok aż 67:101. Pierwszoplanowe role w tym meczu odgrywali doświadczeni zawodnicy – Gerard Nawrocki i Mateusz Wiśniewski. Pierwszy jest media managerem Lublinianki, ale również znakomitym koszykarzem. W niedzielny wieczór zdobył aż 15 pkt. Tylko o punkt gorszy był natomiast Wiśniewski. Lublinianka w swojej grupie II ligi zajmuje ostatnie miejsce.