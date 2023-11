Ruszył kolejny sezon rozgrywek LNBA

Rywalizacja dwóch czołowych drużyn poprzedniego sezonu była bardzo zacięta. Jej początek należał do Jana Wachowicza. Obrońca Patobasketu rozpoczął mecz od trzech „trójek”, co pozwoliło jego drużynie prowadzić 9:4. Symbit jednak odrobił straty, a w drugiej kwarcie zaczął budować swoją przewagę. W szczytowym momencie, na początku trzeciej kwarty, sięgnęła ona aż 13 pkt. Niewiele brakowało jednak, aby w końcówce meczu ją roztrwonił, bo po kolejnym celnym rzucie z dystansu Wachowicza różnica między obiema drużynami wynosiła tylko punkt. Miało to jednak miejsce zaledwie 6 sek. przed ostatnim gwizdkiem. Faul i celny rzut osobisty Andrzeja Przedromyrskiego ostatecznie sprawił, że Symbit wygrał 55:53. Ważną rolę w zwycięskiej ekipie odegrał Piotr Ziółkowski. Były zawodnik Pogoni Puławy zdobył 16 pkt. Co ciekawe, większość z nich padła po rzutach osobistych, które nie były dotychczas najmocniejszą stroną popularnego „Ziółka”. Dużym wsparciem dla niego był mocno pracujący po obu stronach parkietu Łukasz Zając, który dołożył do dorobku Symbitu aż 8 zbiórek. W Patobaskecie wyróżnił się Wachowicz, który zakończył mecz z 22 pkt na koncie.

W pierwszej kolejce na uwagę zasługuje też triumf Alco. Jedna z najbardziej doświadczonych drużyn Konferencji A pewnie pokonała 62:51 Tłoki. Zwycięstwo zapewniła sobie już w pierwszej kwarcie, po której prowadziła 23:11. Alco do zwycięstwa poprowadził Bartosz Borkowski. 39-letni center w pierwszej dekadzie XXI w. był ważną postacią I-ligowego Startu AZS Lublin. Teraz świetnie radzi sobie na amatorskich parkietach. W niedzielę zdobył 9 pkt. Dzielnie wspierał go także Jakub Repeć. 35-latek też ma bogatą przeszłość w lubelskim Starcie. Doświadczony podkoszowy sezon LNBA zaczął od zdobycia 10 pkt. W Tłokach wyróżnił się Tomasz Gałan. Mierzący 213 cm środkowy w przeszłości zaliczył kilka występów w PLK w barwach Polskiego Cukru Toruń. W niedzielę zdobył dla Tłoków 9 pkt.

Wyniki – Konferencja A: The Reds Iglo-Klima – Matematyka 44:63 * Symbit – Patobasket 55:53 * Tłoki – Alco 52:61 * 12 Małp – Polski Cukier Rodmos 64:43.

Konferencja B: Orlikowe Świry – Akademia Wincentego Pola 51:32 * Kanina – Angry Dogs 58:50 * Flying Foxes – Cukropol Pszczółka 58:43 * Elektroland Mavs Team – Da GG 44:35 * Konker – Devils 48:45 * Piąty Faul – AT Vision 43:59.