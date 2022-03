LNBA: Symbit zapewnił sobie pierwsze miejsce na zakończenie sezonu zasadniczego

Już przed rozpoczęciem rywalizacji było wiadomo, że wygrana zapewni Symbitowi triumf w sezonie zasadniczym. Właśnie dlatego Migel Brothers przygotowało na to spotkanie bardzo mocny skład. Znaleźli się w nim gracze znani z zawodowych parkietów, na czele z braćmi Jagodami czy Dominikiem Derwiszem. W pierwszej połowie przewagę miał Symbit, który w drugiej kwarcie wygrywał już nawet różnicą 8 pkt. Po zmianie stron inicjatywa zaczęła należeć do Migel Brothers. Obie ekipy cały czas pozostawały jednak w bliskim kontakcie i o ostatecznym wyniku musiała zadecydować nerwowa końcówka. W niej kluczowe punkty zdobywał Krzysztof Adamczyk. Symbit bronił się heroicznie, a w ostatniej akcji, przy prowadzeniu 55:53, musiał bronić w czwórkę. Rywale nie wykorzystali osłabienia przeciwnika i spudłowali ostatni rzut. Bohaterem Symbitu w tym spotkaniu był Piotr Ziółkowski. To jedna z ikon amatorskich rozgrywek w Lublinie. W sobotnim meczu zdobył aż 19 pkt. Świetnie wspierał go Michał Andrzejak, który dołożył 13 „oczek”. U przegranych wyróżnił się Łukasz Jagoda. Ten doświadczony rozgrywający w przeszłości grał nawet na parkietach ekstraklasy. W amatorskiej rywalizacji wciąż prezentuje wysoki poziom, a w tym meczu zdobył 10 pkt, miał 13 zbiórek i 6 asyst. – Jestem bardzo szczęśliwy z tego wyniku. Cały zespół wykazał się olbrzymią wolą walki. Myślę, że to zwycięstwo to dobry prognostyk przed decydującymi spotkaniami – powiedział Sławomir Łątka, manager Symbitu. (kk)

Konferencja A: Alpaca Alfachem Team – Alco 43:69 * Symbit – Migel Brothers 55:53 * KSC Rodmos – Matematyka 70:81 * Folpak GDL Ballers – 12 Małp 55:50.

1 Symbit 13 24 833:617

Migel Brothers 13 22 810:674 Alco 13 22 778:653 Matematyka 13 22 801:708 Rodmos 13 19 762:720 Folpak 13 17 670:820 Alpaca 13 16 651:845 12 Małp 13 14 573:841

Konferencja B – play-off (mecz i rewanż): Devils – Piąty Faul 57:40 * Basketball Fever – Kanina 46:36 * Patobasket – The Reds Iglo-Klima 93:46 * Tłoki – Bad Boyz 62:21. Rewanże odbędą się w weekend.

Konferencja C – półfinały play-off (do dwóch zwycięstw): Cukropol Pszczółka II – Mavericks Team 45:80. Stan rywalizacji: 1:1 * Comao Sportowe Puławy – Dom Plus 58:49. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: Comao.