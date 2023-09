Lotto 3x3 Liga w Lublinie. Nasi byli tylko tłem

Szkoda tylko, że zarówno Polski Cukier AZS UMCS Lublin, jak i Polski Cukier Start Lublin ograniczyły się do roli tła w tej niezwykle udanej imprezie.

Lubelskie zawodniczki w turnieju Lotto 3x3 Liga wystąpiły w mocno eksperymentalnym składzie, w którym zabrakło największych gwiazd. Amelia Kuper, Michella Nassisi, Martyna Goszczyńska i Justyna Adamczuk w tym sezonie zapewne więcej będą biegać po parkietach I ligi niż Orlen Basket Ligi. Ten turniej pokazał im zresztą, że przed nimi jeszcze dużo nauki.

W fazie grupowej poniosły dwie wyraźnie porażki – 8:13 z MB Zagłębie Sosnowiec oraz 6:21 z 1KS Ślęza Wrocław. W barażu o miejsce w ćwierćfinałach lepsza okazała się Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń, która wygrał 19:12. Stawką lubelskiej imprezy był awans do turnieju finałowego. Cztery bilety na główną imprezę przypadły SKK Polonia Warszawa, VBW Arka Gdynia, MB Zagłębie Sosnowiec i KS Basket 25 Sp. z .o.o. Bydgoszcz. Z tego grona najlepsze wrażenia pozostawiły po sobie sosnowiczanki, które w ćwierćfinale pokonały KGHM BC Polkowice.

To spotkanie było esencją koszykówki 3x3. Zagłębie szybko objęło czteropunktowe prowadzenie, co sprawiło, że polkowiczanki musiały przez cały mecz gonić przeciwniczki. Były tego bardzo blisko, a grająca kiedyś w Lublinie Aldona Morawiec mogła kilka razy nawet doprowadzić do remisu. Ostatecznie górę wzięła dobra gra podkoszowa Zagłębia, w którym królowała Zayn Urbaniak-Dornstaude.

– Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa z mojego zespołu. Rywalki były z najwyższej półki, ale wierzyłyśmy w swoje umiejętności. Impreza w Lublinie zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Warunki, zarówno te hotelowe, jak i boiskowe są na najwyższy poziomie – powiedziała Marzena Marciniak, koszykarka Zagłębia.

W niedzielę na Placu Zamkowym pojawili się panowie. Niestety, ale Polski Cukier Start Lublin już na wstępie poniósł dwie porażki. „Czerwono-czarni” wystąpili w składzie Jan Aftyka, Wiktor Kępka, Maciej Szalak i Kacper Świtacz. Lublinianie najpierw zostali rozgromieni 3:21 przez Arriva Twarde Pierniki Toruń, a później ulegli 15:21 Suzuki Arka Gdynia. Dzisiaj nastąpi dokończenie turnieju. Trzecia kolejka fazy grupowej rozpocznie się o godz. 12. Faza pucharowa ruszy o godz. 16.45. Finał jest zaplanowany na godz. 19.35. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra.