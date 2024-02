Mecz Gwiazd LNBA już w niedzielę, czyli koszykarskie święto w Lublinie

LNBA, czyli Lubelski Nurt Basketu Akademickiego to rozgrywki zrzeszające studentów oraz mieszkańców naszego regionu. Ich celem jest integracja środowiska związanego z amatorską koszykówką, a trwa obecnie ósma edycja.

Zbliżający się mecz gwiazd to dodatek do rozgrywek LNBA. W Lublinie co roku było to spore wydarzenie, ale jego ciągłość przerwała pandemia. Teraz organizatorzy powracają do tej tradycji.

W tegorocznej edycji zobaczymy wielu zawodników, którzy w przeszłości występowali na zawodowych parkietach. Będzie to więc chociażby były gracz Startu Lublin Aleksander Rak czy trenujący kiedyś ze słynnym Anwilem Włocławek Grzegorz Klarecki. Oprócz tego będzie również całe grono amatorów, którzy potrafią świetnie posługiwać się piłką do koszykówki. Warto zwrócić uwagę chociażby na Piotra Ziółkowskiego, Piotra Padysza czy Alana Matyjaszczyka. Całości smaczku dodają postaci, które poprowadzą zespoły Północy i Południa. Będą to Krzysztof Szewczyk i Michał Sikora, a więc trenerzy Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin oraz Startu II Lublin.

- Wzorowaliśmy się na tej najlepszej lidze, którą wszyscy znają zza oceanu. Chcemy przenieść trochę klimatu tej amerykańskiej koszykówki do Lublina. Wszyscy śledzimy ligę NBA, dlatego chcieliśmy dać naszym zawodnikom namiastkę tego w naszym mieście. Udało się nam to stworzyć osiem lat temu i gramy już ósmy sezon. Myślę, że kontynuacja tego projektu jeszcze potrwa, ponieważ spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nie zwalniamy tempa, wciąż szukamy nowych pomysłów, nowych rozwiązań i nowości dla naszych zawodników.

- Stąd też pomysł rozegrania meczu gwiazd na wzór tego organizowanego za oceanem. Pomysł organizacji meczu gwiazd dojrzewał w nas i bardzo szybko wdrożyliśmy go w życie. To już jest kolejna jego edycja. Każda z dotychczasowych miała podobną formułę, czyli wyboru spośród naszych uczestników tych najlepszych. Formuła się zmieniała, a w tym roku przyjęliśmy selekcję polegającą na tym, że każda z drużyn wybiera swojego reprezentanta do tego wydarzenia. W ten oto sposób mamy dwudziestu zawodników wskazanych przez nasze zespoły i my jako organizatorzy wskazujemy czterech graczy, których również chcemy wyróżnić – wyjaśnił Michał Wach, organizator spotkania.

Tegoroczny mecz gwiazd rozpocznie się o godz. 17 w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.