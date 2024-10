Demolka w meczu o Pekao Superpuchar. Polski Cukier AZS UMCS Lublin z pierwszym trofeum

Poznań okazał się bardzo szczęśliwy dla Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Akademiczki z pewnością nie były faworytem starcia z KGHM BC Polkowice. Przeciwniczki to aktualne mistrzynie Polski, a do tego w tym sezonie będą reprezentować nasz kraj w Eurolidze.

Tymczasem w Poznaniu były zaskakująco bezradne. Swój rytm prezentowały właściwie tylko na początku spotkania. Później jednak nie mogły sobie poradzić z koszykarkami z Lublina. W pierwszej kwarcie olbrzymie problemy sprawiała im Laura Miskiniene. Litwinka świetnie radziła sobie w strefie podkoszowej, co pozwoliło Polskiemu Cukrowi AZS UMCS zakończyć tę odsłonę z czteropunktowym prowadzeniem.

Druga kwarta należała do polkowiczanek, które szybko odrobiły startu dzięki zdobyciu 7 pkt z rzędu. Później natomiast potrafiły utrzymywać minimalne prowadzenie. Na przerwę obie ekipy schodziły przy wyniku 44:41 dla ekipy z Dolnego Śląska.

Kluczowa dla losów meczu była trzecia odsłona, kiedy akademiczki trafiły trzy kolejne rzuty za 3 pkt. Dwa razy nie pomyliła się Dominika Ullmann, a jedną „trójkę” dołożyła Batabe Zemapare. Przewaga AZS UMCS sięgnęła 7 pkt, a rywalki od tej pory musiały cały czas gonić wynik. Kosztowało je to mnóstwo sił, których zabrakło im w końcówce meczu. A w niej decydujące ciosy zadała Stella Johnson.

Po ostatniej syrenie w lubelskim obozie zapanowała szalona radość. Wzmocniona ona została podczas dekoracji. Najpierw Miskiniene odebrała tytuł MVP finałowego meczu o Superpuchar. Następnie Aleksandra Stanacev wzniosła wywalczone trofeum. Dla Serbki był to pierwszy oficjalny mecz po powrocie do Lublina. Poprzedni miał miejsce w finale sezonu 2022/2023. Rywalem również były Polkowice, a po meczu Stanacev także wznosiła do góry trofeum. Tyle, że wówczas robiła to, bo Polski Cukier AZS UMCS Lublin zdobył pierwsze w swojej historii mistrzostwo Polski.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – KGHM BC Polkowice 94-74 (28-24, 13-20, 21-14, 32-16)

AZS UMCS: Miškinienė 27, Ullmann 16, Johnson 16, Zempare 16, Szymkiewicz 9, Trzeciak 5, Stanacev 5, Kulińska, Adamczuk, Kusiak.

KGHM BC: Peterson 25, Cannon 18, Steinberga 15, Davis 11, Piestrzyńska 3, Gajda 2, Piechowiak, Zasada, Jeziorna.