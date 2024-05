Nowa zawodniczka Polskiego Cukru AZS UMCS do Lublina przyjedzie z Australii

Amerykanka to 29-letnia silna skrzydłowa, która mierzy 188 centymetrów. W Europie spędziła wiele sezonów grając w zespołach z Francji, Włoch, Węgier, Bułgarii czy Belgii. Ostatnie dwa lata natomiast spędziła w Polsce, reprezentując barwy MB Zagłębia Sosnowiec.

W minionym sezonie łączyła grę w Orlen Basket Lidze Kobiet z występami w EuroCup Women. Na krajowym podwórku rozegrała 22 spotkania, a jej średnie wyniosły 13.3 punktu, 7.4 zbiórki oraz 2.1 asysty. W europejskich pucharach z kolei w 6 spotkaniach, gdzie notowała 12.5 punktu, 6.7 zbiórki i 1.7 asysty na mecz.

Orlen Basket Liga z racji przygotowań naszych zawodniczek do kwalifikacji olimpijskich w koszykówce 3x3 w tym sezonie zakończyła się wyjątkowo wcześnie, więc Zempare postanowiła kontynuować sezon w Australii. Tam zasiliła Nunawading Spectres, a do tej pory rozegrała 12 spotkań. Na ten moment jej średnie na mecz to 15.3 punktu, 10.6 zbiórki oraz 2.8 asysty.

– Na pewno jest to doświadczona zawodniczka, z dobrym rzutem z półdystansu. Jest mocna fizycznie, atletyczna i pracowita. Właśnie takiego gracza szukaliśmy pod kosz. Myślę, że jej współpraca z Laurą Miškinienė będzie się dobrze układała i one dwie będą kluczowe w tej rotacji podkoszowej. Przez ostatnie dwa sezony ciężko było dla naszego zespołu znaleźć na nią receptę i między innymi to spowodowało, że gdzieś tam zwróciliśmy się w jej stronę. Nie mieliśmy takiego atletycznego odpowiednika na pozycji numer ,,4″, dlatego zdecydowaliśmy się z nią podpisać umowę – tłumaczy klubowej stronie Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.