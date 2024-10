Polski Cukier AZS UMCS Lublin gra o Superpuchar Polski

Wybór Poznania na miejsce zmagań o Pekao S.A. Superpuchar Polski spotkał się ze sporymi kontrowersjami. Hala miejscowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nie jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem w kraju. Z niezadowoleniem na kibicowskich forach internetowych przyjęto również fakt, że mecz odbędzie się w środę. Weekend był jednak zarezerwowany dla mężczyzn, którzy walczyli o to trofeum zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.

– Kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji w Orlen Basket Lidze Kobiet, czeka nas pasjonująca rywalizacja w Pekao S.A. Superpucharze Polski. Będzie nim starcie drużyn z Polkowic oraz Lublina, które wystąpią w tym sezonie także na europejskich parkietach. A jak przypomnimy sobie rywalizację między tymi zespołami, to zawsze elektryzowała ona wszystkich sympatyków żeńskiej koszykówki w Polsce. Zapraszam wszystkich kibiców na to wielkie koszykarskie święto do Poznania – mówi oficjalnej stronie Orlen Basket Ligi Kobiet Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

O Pekao S.A. Superpuchar Polski w stolicy Wielkopolski powalczą KGHM BC Polkowice oraz Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Obie drużyny w poprzednim sezonie grały w Eurolidze. Lepiej radziły sobie zawodniczki z Polkowic, które do samego końca pozostawały w grze o awans do fazy play-off. Umiejętnie potrafiły również pogodzić międzynarodowe obowiązki z tymi krajowymi. W efekcie dość pewnie sięgnęły po mistrzostwo Polski.

Ta sztuka kompletnie nie wyszła lubliniankom, które rozczarowały zarówno w Eurolidze, jak i Orlen Basket Lidze. W krajowych rozgrywkach udział w fazie play-off zakończyły już na pierwszej rundzie. Nic więc dziwnego, że klub w międzynarodowych rozgrywkach zdecydował się na zejście piętro niżej i w obecnym sezonie będzie grał tylko w FIBA EuroCup. W fazie grupowej zagra z greckim Panathinaikosem Ateny, hiszpańskim Hozono Global Jairis oraz francuskim UFAB 49. Ten ostatni klub udział w fazie grupowej zapewnił sobie zresztą dopiero w środę pewnie pokonując w dwumeczu kwalifikacyjnym węgierski TFSE-MTK.

Pierwsze mecze EuroCup są zaplanowane na 9 października. Dobrze byłoby przystąpić do nich z serią zwycięstw. Można ją rozpocząć już w środę od pokonania KGHM BC Polkowice w finale Pekao S.A. Superpuchar Polski. W niedzielę natomiast rozpocznie się Orlen Basket Liga. Pierwszym rywalem będzie warszawska Polonia.