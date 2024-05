Polski Cukier AZS UMCS Lublin ogłosił drugi transfer

Miškinienė ma 31 lat, mierzy 190 cm i występuje na pozycjach cztery i pięć. Najlepsze statystyki na parkietach Orlen Basket Ligi miała w sezonie 2019/2020, kiedy w barwach Artego Bydgoszcz notowała średnio: 17 punktów na mecz, a także 11,9 zbiórki.

W niedawno zakończonych rozgrywkach zdobywała 9,5 punktu, a do tego zbierała 7,5 piłki na mecz. Na parkiecie spędzała jednak znacznie mniej czasu niż wcześniej – ciut ponad 21 minut na spotkanie.

Po zakończeniu sezonu w Polsce grała jeszcze w Rumunii. Zakładała koszulkę klubu CS Phoenix Konstanta i pomogła mu zdobyć mistrzostwo. W pięciu meczach mogła się pochwalić statystykami na poziomie: 12.2 punktu oraz 8.2 zbiórki. Ma też doświadczenie z gry w europejskich pucharach, zarówno w Eurolidze, jak i EuroCup.

– Szukaliśmy doświadczonej europejskiej zawodniczki, która zna realia polskiej ligi. Laura w naszej ocenie była najlepszym wyborem. Jest doświadczona i wie jak walczyć o najwyższe cele. Gdy graliśmy przeciwko niej, to zawsze były to ciężkie mecze. Jest bardzo silna, inteligentna, potrafi zagrać pod koszem oraz rzucić z obwodu. To jest wszechstronna koszykarka, która się nigdy nie poddaje. Zapewni nam spokój pod koszem w tej europejskiej rotacji. Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy z nią kontrakt – ocenia Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.