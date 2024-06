Polski Cukier AZS UMCS Lublin pozyskał wielki talent

Miniony sezon w koszykówce seniorskiej spędziła w I-ligowym SMS PZKosz Łomianki, z którym sensacyjnie dotarła do półfinału rozgrywek.

Łącznie w obecnych rozgrywkach rozegrała w podwarszawskiej ekipie 26 spotkań, w których średnio notowała 13.3 punktu, 3.0 zbiórki oraz 2.9 asysty. Sześciokrotnie zdobywała w meczu 23 punkty i więcej. Jej rekord sezonu to 29 „oczek” w pojedynku z UKS Trójką Żyrardów.

Kibice w Lublinie mogli się przekonać o jej umiejętnościach podczas spotkań Bogdanki AZS UMCS Lublin w trakcie mistrzostw Polski U-19. Wprawdzie lublinianki ostatecznie zakończyły te zmagania na czwartym miejscu, ale Kusiak zaimponowała umiejętnościami oraz olbrzymią ambicją. Bezapelacyjnie była najlepszą zawodniczką swojej ekipy. Ta rodowita lublinianka ma również doświadczenie reprezentacyjne, gdyż dostała swoje szanse w kadrach młodzieżowych. W 2022 roku reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach Europy U16, a rok później walczyła na mistrzostwach Starego Kontynentu w kategorii U18.

– Bardzo cieszy mnie to, że ciężka praca, trud oraz ogrom wyrzeczeń doprowadziły mnie do tego miejsca. Jest to na pewno niesamowite uczucie, ponieważ będę miała możliwość stawiania swoich pierwszych kroków w koszykówce seniorskiej w klubie, gdzie moja przygoda się rozpoczęła. Granie na najwyższym poziomie od zawsze było moim marzeniem. Już od małego obserwowałam starsze koleżanki w ekstraklasie, co na pewno motywowało mnie do dalszej pracy – wyjaśnia Maja Kusiak.

– Cieszymy się, że Maja do nas dołącza. Wiadomo, że przed nią dużo pracy i spore wyzwania, ale bardzo na nią liczymy. Mamy zbudowaną piramidę szkoleniową i wierzymy, że za jej przykładem pójdą inne dziewczyny. Maja jest przebojowa, dobrze gra jeden na jeden i bardzo dobrze się czuje w szybkim ataku. Ma taki nieoczywisty plus, że bardzo dobrze gra w lewą stronę. Oczywiście jest wiele rzeczy do poprawy, ale pierwszy rok tutaj poświęcimy, żeby wdrożyć ją w seniorską koszykówkę i z optymizmem patrzymy w przyszłość – skomentował Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Z każdym dniem skład lubelskiej drużyny jest coraz bardziej klarowny. Kusiak w nowym sezonie będzie miała okazję grać z inną zdolną zawodniczką młodego pokolenia Dominiką Ullman, a także z bardziej doświadczonymi koszykarkami jak Aleksandra Stanacev, Olga Trzeciak, Laura Miskienie i Batabe Zempare.