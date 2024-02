Polski Cukier AZS UMCS Lublin przegrał wszystkie spotkania turnieju Lotto 3x3 Liga

Tej imprezy nie będą jednak najlepiej wspominać zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Nasze koszykarki na południe Polski pojechały bez swoich największych gwiazd.

Szansę pokazania się otrzymały zawodniczki, które przede wszystkim stanowią o sile pierwszoligowych rezerw. Najbardziej znanymi twarzami była Michella Nassisi oraz Martyna Goszczyńska. Zespół uzupełniały Weronika Jakubczak i Julia Iwanowa. Dla dwóch pierwszych zresztą sytuacja była wyjątkowo trudna, ponieważ w środowy wieczór były w kadrze pierwszej drużyny, która rywalizowała z KGHM BC Polkowice w ramach Orlen Basket Ligi.

I właśnie polkowiczanki były pierwszym przeciwnikiem lubelskiej ekipy. Rywalizacja była bardzo wyrównana, chociaż mało w niej było typowych zagrań znanych z boisk koszykówki 3x3. Mimo to po rzucie Nassisi lublinianki prowadziły 13:10 i wydawało się, że w dobrym stylu rozpoczną zmagania w Sosnowcu. Nie dowiozły jednak do końca korzystnego rezultatu, a w jednej z ostatnich akcji z dystansu trafiła Inga Stępień, która w ten sposób zapewniła drużynie z Polkowic triumf 14:13.

Drugim przeciwnikiem Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin była PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski. To spotkanie było mniej wyrównane niż rywalizacja z KGHM BC Polkowice. Potężną pracę pod koszem wykonywała Goszczyńska, ale jej wysiłki okazały się niewystarczające, aby odnieść końcowy triumf. Lubelski zespół przegrał 11:18 i stracił szanse na awans do turnieju finałowego, który miał zostać rozegrany w czwartkowe popołudnie.

Mimo to warto podkreślić niezły występ w ostatnim meczu, w którym rywalem było Lotto U-21. Obie ekipy były nieskuteczne, a w przestrzelonych rzutach brylowała szczególnie Nassisi. Na szczęście obrona lubelskiej drużyny była na przyzwoitym poziomie, co pozwalało być akademiczkom w grze o zwycięstwo właściwie do ostatnich akcji. W końcówce wynik trzymała przede wszystkim Goszczyńska, która na pewno swoją postawą w Sosnowcu zwróciła uwagę specjalistów od koszykówki 3x3.

Szkoda tylko, że w ważnym momencie spudłowała rzut z obejścia z dogodnej pozycji. Mógł on dać prowadzenie lubliniankom. Zamiast tego w kolejnej akcji Lotto U-21 odskoczyło na 2 pkt i nie oddało już prowadzenia do końcowej syreny wygrywając 12:10.

Popołudniowy turniej finałowy wygrała Polonia Warszawa, która w finale pokonała 21:16 MB Zagłębie Sosnowiec. Podium uzupełniła ekipa KS Basket 25 Sp. z .o.o Bydgoszcz.