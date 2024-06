Polski Cukier AZS UMCS Lublin skompletował skład na nowy sezon. Zagrają w FIBA EuroCup?

Oprócz niej skład akademickiej ekipy stanowią skład drużyny stanowią cudzoziemki Stella Johnson, Batabe Zempare, Aleksandra Stanacev i Laura Miskiniene oraz Polki Martyna Goszczyńska, Zuzanna Kulińska, Magdalena Szymkiewicz, Justyna Adamczuk, Maja Kusiak, Dominika Ullman i Olga Trzeciak.

Nassisi to zawodniczka, która liczy sobie zaledwie 19 lat. W biało-zielonych barwach występuje od sezonu 2022/2023 i miała swój niewielki udział w wywalczeniu przez Polski Cukier AZS UMCS złotego medalu mistrzostw Polski. W poprzednich, już mniej udanych rozgrywkach, zaliczyła 8 spotkań, z czego jedno spotkanie niespodziewanie zaliczyła w wyjściowym składzie. Jej średnie wyniosły 1.3 punktu oraz 0.4 zbiórki. Wywalczyła także swoje minuty w rozgrywkach Euroligi Kobiet, gdzie rozegrała cztery spotkania, notując średnio 0.5 punktu oraz 0.3 asysty. Warto też podkreślić, że dobrze odnajduje się w koszykówce 3x3, gdzie jest w szerokiej kadrze młodzieżowej reprezentacji Polski.

– Michelle w Lublinie zaczęła na poważnie ćwiczyć koszykówkę i to będzie jej trzeci sezon. Liczymy, że w najbliższym sezonie zrobi postęp czysto koszykarski. Będzie łączyć granie w lidze rezerw z trenowaniem i graniem w ekstraklasie. Wiadomo, że na pozycji młodzieżowej mamy rywalizację, ale będzie musiała udowodnić, że te minuty się jej należą. Jej mocne strony to technika indywidualna i taka przebojowość. Musi popracować nad przygotowaniem mentalnym do meczu i koncentracją – wyjaśnia Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Znany też jest juz pełny skład sztabu szkoleniowego. Tworzyć go będą Krzysztof Szewczyk (główny trener), Marek Lebiedziński (asystent trenera), Piotr Jurkowski (trener przygotowania motorycznego), Patrycja Surma (fizjoterapeutka) i Marcin Indzierowski (kierownik drużyny).

Drużyna na pierwszych treningach spotka się w połowie sierpnia. Wówczas na zajęciach pojawią się głównie polskie zawodniczki. Przyjazd cudzoziemek planowany jest na wrzesień. Polski Cukier AZS UMCS Lublin w nadchodzącym sezonie oprócz obowiązków w Orlen Basket Lidze Kobiet, będzie występował również w FIBA EuroCup.

– Zgłosiliśmy się do tych rozgrywek. Czekamy jeszcze, kto z polskich zespołów będzie chciał grać na europejskiej arenie. Mam nadzieję, że jedno z miejsc przypadnie nam – mówi Rafał Walczyk, prezes klubu.