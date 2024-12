Polski Cukier AZS UMCS w pogoni za pozycją lidera. W niedzielę mecz z Zagłębiem Sosnowiec

Dla lubelskiej drużyny może być to jedna z najważniejszych gier w sezonie zasadniczym. Podopieczne Krzysztofa Szewczyka obecnie zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli.

Do prowadzącego KGHM BC Polkowice tracą dwa punkty. Liderki jednak są targane potężnymi kłopotami finansowymi, co skutkuje faktem, że od dłuższego czasu grają w mocno okrojonym zestawieniu. Wydaje się, że powoli zaczyna się to odbijać na dyspozycji polkowiczanek, co jest olbrzymią szansą dla lubelskiej drużyny.

Oczywiście, aby wskoczyć na pozycję liderek trzeba regularnie wygrywać zarówno z tymi słabszymi ekipami, jak i mocniejszymi. Do grona tych drugich ekip zalicza się niewątpliwie MB Zagłębie Sosnowiec, aktualnie piąta drużyna Orlen Basket Ligi. Akademiczki wyprzedzają swoje niedzielne rywalki o zaledwie punkt, więc ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby odskoczyć od groźnego przeciwnika. Zagłębie ma swoje problemy, a są one związane z koniecznością łączenia europejskich pucharów z Orlen Basket Ligą.

Obie ekipy grały w FIBA EuroCup, z tą różnicą, że Zagłębie awansowało do fazy play-off. Nie przebrnęło tam pierwszej rundy po bolesnych porażkach z francuskim UFAB 49. Dwa dodatkowe spotkania jednak dały w kość koszykarkom z Sosnowca, które z trzech ostatnich spotkań w OBL wygrały tylko raz. Miało to miejsce w konfrontacji z KS Basket Bydgoszcz, najsłabszą drużyną ligi. Nie był to jednak spokojny mecz, bo outsider długo miał nadzieję na korzystny rezultat.

Polski Cukier AZS UMCS natomiast pokazał wysoką dyspozycję, rozbijając aż 88:49 SKK Polonia Warszawa. – Jestem bardzo dumna i zadowolona z drużyny, bo udało nam się wcześnie odskoczyć punktowo i mogłyśmy pozwolić sobie na większą rotację w końcówce. Cieszę się, że kolejną rundę zaczęłyśmy od wygranego spotkania – powiedziała Justyna Adamczuk, zawodniczka Polskiego Cukru.

Na niedzielny mecz najbardziej czeka z pewnością Batabe Zempare. Amerykanka do Lublina trafiła przed tym sezonem, wcześniej była podporą Zagłębia. Co ciekawe, klimat na południu Polski chyba jej bardziej pasował, bo w Sosnowcu miała lepsze statystyki. W ekipie Krzysztofa Szewczyka wciąż szuka swojego miejsca.

Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 16. Bezpośrednią transmisję z Sosnowca przeprowadzi platforma Emocje.tv. W pierwszej rundzie bezpośrednią konfrontację obu ekip na swoją korzyść rozstrzygnął Polski Cukier, który triumfował 85:80.