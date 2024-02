Liam O’Reilly z tytułem MVP tygodnia, Polski Cukier Start gra w Gliwicach

To było jedno z najlepszych spotkań tego sezonu nie tylko w wykonaniu czerwono-czarnych, ale w całej Orlen Basket Lidze. Końcowy wynik, 114:102, pokazuje, że obie drużyny postawiły na ofensywną koszykówkę.

W tym szaleństwie znakomicie odnajdywał się Liam O’Reilly. Amerykanin zdobył aż 37 pkt, co jest trzecim najlepszym wynikiem w tym sezonie.

– Nie wiedziałem o tym rekordzie. Cieszę się jednak ze zwycięstwa drużyny. Zadecydował świetny początek spotkania, dobre ustawienie drużyny oraz znakomita energia – powiedział Liam O’Reilly. Postawę gracza zza Oceanu Atlantyckiego doceniła również liga, która uznała go MVP tygodnia oraz umieściła w najlepszej kolejce minionego tygodnia.

Teraz przed lubelskim zespołem jednak już nowa kolejka i mecz z Tauron GTK Gliwice. Lublinianie są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. W pierwszej rundzie wygrali w hali Globus 100:93. Tamten mecz był popisem Jabrila Durhama, który zdobył 22 pkt i miał 10 asyst.

Jak ostatnio radzą sobie rywale? Na pewno kiepsko. W całym sezonie mają na koncie tylko pięć zwycięstw i aż 14 porażek. W domowych spotkaniach też nie jest zbyt różowo – bilans u siebie to jedynie: 2-6. Co więcej, dawno nie pokonali rywali. Ostatnio… 14 grudnia w Sopocie. Sześć kolejnych spotkań, to sześć porażek. Poza pechową, jednopunktową przegraną ze Śląskiem Wrocław, pięć pozostałych spotkań GTK przegrało w sumie różnicą 82 punktów.

Mecz w Gliwicach rozpocznie się o godz. 19.30. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.