Polski Cukier Start gra dzisiaj w Łańcucie

Po dobrym początku sezonu koszykarze z Lublina znacznie obniżyli loty. Z ostatnich siedmiu spotkań w Orlen Basket Lidze na swoją korzyść rozstrzygnęli tylko dwa.

To spowodowało, że mocno osunęli się w tabeli, gdzie obecnie zajmują dziesiątą pozycję. Oznacza ona brak awansu do fazy play-off, co na pewno wśród kibiców zostałoby odebrane jako olbrzymie rozczarowanie.

Na szczęście najbliższy rywal Startu to ekipa niżej notowana. Muszynianka Domelo Sokół celuje w tym sezonie w utrzymanie. Na razie na swoim koncie ma tylko 21 punktów, tyle samo co szorujące po dnie tabeli Enea Stelmet Zastal Zielona Góra oraz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia.

Liderami Muszynianki są Tyler Cheese oraz Terrell Gomez. Ten drugi to mierzący zaledwie 173 cm rozgrywający. Mimo niskiego wzrostu zdążył już zrobić w Europie ciekawą karierę – grał m.in. w JDA Dijon czy Hamburg Towers.

Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 17.30. Bezpośrednią transmisję z Łańcuta przeprowadzi Polsat Sport Extra.