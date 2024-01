Polski Cukier Start Lublin bez problemów wygrał w Łańcucie

Podopieczni Artura Gronka pokazali się na Podkarpaciu jako zespół ze znacznie wyższej półki niż gospodarze. Przyjezdni dominowali przez całe spotkanie, a druga kwarta w ich wykonaniu była niemal perfekcyjna.

Do przerwy goście mieli wyraźną przewagę. Na tablicy wyników widniał rezultat 46:27. W trzeciej kwarcie przez chwilę wydawało się, że gospodarze mogą wrócić do gry. Po dwóch trójkach z rzędu zrobiło się „tylko” 48:35. Czerwono-czarni szybko pokazali jednak rywalom, że o żadnym odwróceniu losów spotkania nie będzie mowy.

Podbudowany powołaniem do szerokiej kadry reprezentacji Polski Jakub Karolak seryjnie trafiał trójki. W pewnym momencie oddał cztery rzuty z dystansu, z rzędu, a trafi trzy z nich. Efekt? Przyjezdni odskoczyli już na 61:39. To jednak wcale nie był koniec popisów ekipy z Lublina. Kolejne fragmenty meczu Start wygrał 9:2 i dystans między zespołami urósł prawie do 30 punktów (70:41).

Dopiero w samej końcówce indywidualne akcje Ikechukwu Nwamu pozwoliły Sokołowi znacząco zmniejszyć straty. Zwycięstwo Startu jednak nie było zagrożone nawet przez moment.

Największy udział w tym efektownym triumfie miał Jabril Durham. Doświadczony rozgrywający zdobył aż 15 pkt, ale również znakomicie regulował tempo kolejnych ofensywnych akcji. Zresztą zapisał na swoim koncie także dziewięć asyst. Pochwalić należy również Trey’a Wade’a, który zdobył 13 pkt. W zespole Sokoła wyróżnił się natomiast Adam Kemp, który w przeszłości był graczem zespołu z Lublina. Amerykanin zdobył 16 pkt.

– Trochę końcówka zamazuje obraz meczu. Pozwoliliśmy rywalom rzucić tylko 27 punktów w pierwszej połowie. Graliśmy na wysokim procencie i dobrze, bo ostatnio brakowało nam skuteczności. Mam nadzieje, że ten mecz popchnie nas do przodu. Liczymy, że forma pójdzie teraz w górę – mówił na antenie Polsatu Sport Extra Jakub Karolak.

Przyjezdni w sumie trafili 14 trójek (44 procent skuteczności), a rywale tylko osiem (przy 36 rzutach).

Muszynianka Domelo Sokół Łańcut – Polski Cukier Start Lublin 78:88 (16:20, 11:25, 21:26, 30:16)

Sokół: Nwamu 19 (3x3), Kemp 16, Cheese 11 (1x3), Struski 6 (2x3), Gomez 5, oraz Łabinowicz 9, Młynarski 6 (2x3), Kroczak 4, Faye 2, Nowakowski 0.

Start: J. Karolak 16 (4x3), Durham 15, O’Reilly 14 (3x3), Gabrić 8 (2x3), Benson 8 oraz Wade 13 (3x3), Szymański 8, B. Pelczar 3 (1x3), Put 3 (1x3).

Sędziowali: Liszka, Kuzia i Krupiński. Widzów: 1104