Polski Cukier Start Lublin ma swojego przedstawiciela w najlepszej piątce pierwszej kolejki

Drame przyzwyczaił kibiców, że w sparingach niemal za każdym razem zaliczył double-double. Nie inaczej było w pierwszym spotkaniu o coś.

Doświadczony środkowy zapisał na swoim koncie: 14 punktów, 14 zbiórek, a do tego 6 asyst i blok. Trafił cztery z siedmiu rzutów z gry oraz swoją jedyną próbę za trzy. Jeżeli do czegoś można się przyczepić, to jedynie do słabszej skuteczności na linii rzutów wolnych (3/7).

W najlepszej piątce pierwszej kolejki Orlen Basket Ligi znaleźli się jeszcze: Jakub Schenk, Michał Michalak, Janari Joesaar oraz Łukasz Frąckiewicz. Ten ostatni został wybrany MVP tygodnia.

Już w piątek Polski Cukier Start rozegra pierwszy w sezonie 24/25 mecz przed własną publicznością. W hali Globus im. Tomasza Wójtowicza drużyna Wojciecha Kamińskiego zmierzy się z Legią Warszawa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.30.