Polski Cukier Start Lublin przedłużył kontrakt z wychowankiem

Włodawski szpital walczy o przetrwanie. Dyrektor napisała do prezesa ZUS

O trudnej sytuacji szpitala we Włodawie wiedzą w Polsce już niemal wszyscy, w tym premier oraz prezydent, bo i do nich pisma monitujące wysłał włodawski starosta Mariusz Zańko. Teraz dyrekcja szpitala pismo w sprawie umorzenia lub otrzymania ulg w spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowała do prezesa tej instytucji. Jeśli ZUS nie pójdzie szpitalowi na rękę, to może oznaczać koniec tej placówki.