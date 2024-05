Polski Cukier Start Lublin przedstawił nowego trenera

Potwierdziły się spekulacje medialne i Wojciech Kamiński został szkoleniowcem Polskiego Cukru Startu Lublin. 50-letni trener podpisał dwuletni kontrakt. Na stanowisku opiekuna czerwono-czarnych zastąpił Artura Gronka, który w ciągu dwóch lat pracy nie zdołał awansować ze Startem do fazy play-off.

Kamiński to szkoleniowiec, który najpierw wiele lat związany był z Rosą Radom, a ostatnio przez dłuższy czas pracował w Legii Warszawa. Z tym klubem sięgnął zresztą po wicemistrzostwo Polski. W tym sezonie jednak został zwolniony w lutym, a od tej pory udzielał się w środowisku komentując w roli eksperta mecze w Polsacie.

Na swoim koncie ma medale mistrzostw Polski wywalczone z Polonią Warszawa, Rosą oraz Legią. Jako opiekun radomian sięgnął również po Puchar oraz Superpuchar Polski. Prowadząc Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski także wywalczył Puchar Polski. Na swoim koncie ma także mecze na ławce trenerskiej w rozgrywkach Koszykarskiej Ligi Mistrzów oraz FIBA Europe Cup.

- O tym wyborze zdecydowało przede wszystkim duże doświadczenie trenera na polskich parkietach, znane nazwisko oraz przedstawienie odpowiedniej wizji rozwoju sportowego klubu i polskich zawodników. Odbyłem wiele rozmów z różnymi potencjalnymi kandydatami, ale w przypadku Wojciecha Kamińskiego duże znaczenie miała znajomość krajowego rynku. Nie chcemy na siłę eksperymentować i odkrywać czegoś nowego. Warto podkreślić, że trener szybko podjął decyzję o tym, że chce pracować w naszym klubie. Z pewnością ma coś do udowodnienia i jego celem jest powrót na zwycięską ścieżkę. Od dziś trener przejmuje schedę jeśli chodzi o kompletowanie sztabu oraz zawodników do drużyny. Oczywiście, będziemy wszystko konsultować, ale główne decyzje będą należeć do szkoleniowca - przyznaje prezes Arkadiusz Pelczar.

Co do składu, to w ostatnich dniach klub ogłosił, że dalej zawodnikiem Startu będzie Jakub Karolak. Lublinian miał okazję współpracować z nowym trenerem „czerwono-czarnych” w czasie swojego pobytu w Legii Warszawa.