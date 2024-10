Polski Cukier Start Lublin zainaugurował sezon wygraną w Toruniu

0 A A

(fot. Start Lublin)

To był wymarzona inauguracja sezonu w wykonaniu Polskiego Cukru Startu Lublin. Wprawdzie Arriva Polski Cukier Toruń będzie prawdopodobnie jedną ze słabszych drużyn w Orlen Basket Lidze, to jednak to zwycięstwo dla „czerwono-czarnych” jest bardzo wartościowe.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować