Polski Cukier Start ma nowego zawodnika. "Jest bardzo dobry w defensywie"

Szymkiewicz ma bardzo bogate CV, w którym znajduje się aż osiem klubów. Dziewiątym będzie Polski Cukier Start. Nowy nabytek czerwono-czarnych zaczynał w WKK Wrocław (2009 rok), a kilka kolejnych lat spędził w Treflu Sopot.

Później była Polpharma Starogard Gdański, a następnie Rosa Radom. W tej ostatniej ekipie występował zarówno w drugiej lidze, pierwszej, jak i w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W Radomiu spędził pięć lat. Dwa kolejne to Ostrów Wielkopolski, a następnie co sezon zmieniał klub. Najpierw była PGE Spójnia, później Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, a obecne rozgrywki rozpoczął w Słupsku.

Dla tamtejszych Czarnych wystąpił w 12 spotkaniach i notował średnio: 5,1 punktu, 2,8 zbiórki oraz 2,1 asysty. Rzucał jednak z kiepską skutecznością – 32 procent za dwa (15/47) i 28 procent za trzy (5/18).

Dużo lepiej spisywał się w sezonie 22/23, w którym zdobywał ponad 12 „oczek” na spotkanie, a do tego: 4,6 zbiórki i 3,5 asysty na dobrej skuteczności za dwa (51 procent). Spędzał jednak na parkiecie ponad pół godziny przy 18 minutach w obecnych rozgrywkach.

Szymkiewicz ma na swoim koncie wicemistrzostwo świata z reprezentacją Polski do lat 17. Dodatkowo, wystąpił także w trzech spotkaniach pierwszej kadry Biało-Czerwonych. Może się też pochwalić kilkoma drużynowymi sukcesami. Wywalczył: Puchar Polski (2012, 2016 i 2019 rok), Superpuchar Polski (2020), a trzy razy był wicemistrzem kraju (2012, 2016 oraz 2021).

– Daniel jest zawodnikiem, który może łączyć grę na wielu różnych pozycjach, od rozgrywającego przez rzucającego po niskiego skrzydłowego. To inteligentny, silny, atletyczny i pracowity zawodnik, który jest bardzo dobry w defensywie. Świetnie radzi sobie w obronie rywali z piłką oraz bez niej. Jego przyjście otworzy nam zdecydowanie szerszą rotację i spowoduje, że będziemy mogli zarządzać składem podczas meczów na dużo więcej sposobów. Liczę na to, że ten koszykarz doda nam jeszcze więcej jakości, zarówno podczas spotkań, jak i treningów – mówi na klubowym portalu Startu Marcin Woźniak, asystent Artura Gronka w Starcie, który miał okazję pracować z Szymkiewiczem w kadrze do lat 20 i Astorii.

Nowy zawodnik będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego czerwono-czarnych już podczas czwartkowego meczu półfinałowego Pekao SA Pucharu Polski. Start zmierzy się z Legią Warszawa (godz. 18).