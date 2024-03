Polski Cukier Start zaprasza na mecz z liderem. Panie obejrzą spotkanie z Anwilem Włocławek za darmo

Anwil Włocławek to drużyna, której kibicom koszykówki w Polsce nie trzeba przedstawiać. W swojej kolekcji ma mnóstwo medali mistrzostw naszego kraju, a nawet wywalczenie FIBA Europe Cup. Ten ostatni triumf miał miejsce w poprzednim sezonie.

W obecnym na europejskich parkietach Anwilowi już nie poszło tak dobrze, bo swoją przygodę zakończył już na pierwszej fazie grupowej. W Orlen Basket Lidze podopieczni Przemysława Frasunkiewicza radzą sobie jednak wyśmienicie. Włocławianie są liderem rozgrywek i wydaje się, że spokojnie dowiozą pierwszą pozycję do końca sezonu zasadniczego.

Anwil długo przewodził stawce bez straty punktu. Pierwsza porażka przyszła w końcówce grudnia, kiedy Anwil został pokonany przez Legię Warszawa. Później sposób na drużynę Przemysława Frasunkiewicza znaleźli jeszcze gracze Trefla Sopot i Kinga Szczecin. We wszystkich przypadkach były to jednak porażki nikłą różnicą.

Takie wyniki nie dziwią, bo we Włocławku udało się stworzyć zespół pełen gwiazd. Liderem jest Victor Sanders. Amerykanin to obecnie jeden z najlepszych strzelców ligi – średnio zdobywa 19,7 pkt na mecz. Ale wielkich koszykarzy w Anwilu jest znacznie więcej. Wystarczy wspomnieć chociażby o Luke Petrasku. Ten podkoszowy z USA niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski. Wprawdzie mecze z Litwą oraz Macedonią Północną nie wyszły jemu, jak i całej kadrze, to w OBL wciąż jest jednym z najlepszych zawodników.

Anwil obecnie ma w OBL najlepszy bilans 18-3. Na wyjeździe ekipa z Włocławka doznała do tej pory tylko jednej porażki. Na początku stycznia uległa w Sopocie tamtejszemu Treflowi 71:76. Z kolei 10 lutego przegrała u siebie z Kingiem Szczecin 88:90. Polski Cukier Start na pewno miło nie wspomina pierwszego starcia obu ekip. Czerwono-czarni przegrali wówczas na wyjeździe aż 71:100.

Czwartkowy mecz rozpocznie się o godz. 17.30. Transmisję z niego przeprowadzi Polsat Sport Extra.