Polski Cukier Start zaprasza na XIV Memoriał Zdzisława Niedzieli. Kent Washington gościem specjalnym

Oprócz gospodarzy, w zawodach wezmą również udział: Dziki Warszawa, GTK Gliwice, a także MKS Dąbrowa Górnika. Pierwsze spotkania zaplanowano na piątek.

Najpierw zmierzą się ekipy z: Dąbrowy Górniczej i Warszawy. To spotkanie rozpocznie się o godz. 17. Polski Cukier Start podejmie za to o godz. 19. GTK Gliwice

W sobotę zmierzą się przegrani i zwycięzcy piątkowych meczów. Bez względu na wynik wiadomo jednak, że czerwono-czarni na parkiecie pojawią się o godz. 18. Drugi mecz zaplanowano za to na 16.

Klub z Lublina postarał się o niespodziankę dla kibiców. Gościem specjalnym podczas memoriału będzie Kent Washington.

– Pierwszy czarnoskóry zawodnik w historii Polskiej Ligi Koszykówki pojawi się przy Alejach Zygmuntowskich podczas piątkowego i sobotniego meczu naszej drużyny. Po zakończeniu spotkań Kent zawita do Sklepu Kibica, który będzie funkcjonował w hali. To będzie znakomita okazja, by otrzymać autografy na waszych egzemplarzach „Kentomanii” lub zakupić napisaną przez niego książkę i otrzymać dedykację – informuje klub.

Bilety można już kupować w internecie na portalu eventim. Dostępne są TUTAJ