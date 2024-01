Barret Benson show, Polski Cukier Start odrobił straty i wygrał trzeci mecz w lidze ENBL

Drużyna z Estonii to silny przeciwnik, ale Start miał znakomity dzień. A przede wszystkim miał na ławce Artura Gronka, a na boisku Barreta Bensona.

Pierwszy znakomicie zareagował w przerwie, kiedy diametralnie zmienił sposób obrony. W pierwszej połowie goście robili w ataku praktycznie co chcieli – mijali rywali i notowali zbiórki ofensywne. Na drugą połowę lublinianie wyszli już odmienieni.

Ich przemiana rozpoczęła się od defensywy. Obrona strefowa, która była bardzo aktywna sprawili, że pewność siebie rywali spadła do niskiego poziomu. Estończycy nawet kiedy mieli wolną pozycję, to drżały im ręce. Mnóstwo przechwytów czy zebranych piłek sprawiło, że w trzeciej kwarcie Start odzyskał prowadzenie i w ostatniej odsłonie mógł kontrolować mecz.

Drugim ważnym elementem był Barret Benson. Amerykanin zdobył aż 35 punktów i można było mieć momentami wrażenie, że tego dnia trafiłby do kosza nawet ... krzesłem. Center oddawał rzuty z każdej pozycji – zarówno z półdystansu, jak i strefy podkoszowej. Nie były mu również straszne ręce przeciwników, którzy niejednokrotnie uciekali się do fauli, aby go powstrzymać. Wystarczy powiedzieć, że Benson wykonał tego dnia aż 11 rzutów wolnych.

Ostatecznie Start wygrał 85:75, ale nadal znajduje się w trudnej sytuacji w kontekście walki o awans do fazy play-off. Nawet pokonanie Landstede Hammers w ostatniej kolejce może nic nie dać ekipie z Lublina, bo z grupy awansują tylko cztery najlepsze drużyny. W tej chwili w lepszej sytuacji są Utenos Uniclub Casino-Juventus, Tartu, Bakken Bear Aarhus oraz Bristol Flyers. (kk)

Polski Cukier Start Lublin – Tartu Ulikool Maks and Moorits 85:75 (19:23, 18:21, 30:14, 18:17)

Start: Benson 35, Durham 11 (1x3), O’Reilly 11 (1x3), Wade 8, Gabroć 6 (2x3) oraz B. Pelczar 8 (2x3), Put 4, Szymański 2, Karolak 0.

Tartu: Rosentahl 16 (1x3), Eelmae 8 (2x3), Vaideman 4, Livi 5 (1x3), Malmanis 19 (1x3) oraz Menzies 12, Harris 6, Shundel 5 (1x3), Urvik 0.

Sędziowali: Chrakowiecki, Vawr i Gawron. Widzów: 400.

Inne wyniki: Svendborg Rabbits – BC Spartak Pleven 83:77.

Utenos 5 10 +87 Tartu 6 10 +47 Aarhus 5 9 +61 Bristol 6 9 +39 Start 6 9 -1 Spartak 6 7 -56 Svendborg 6 7 -133 Landstede 4 5 -44

26-30 stycznia: Utenos – Aarhus * Landstede – Spartak.