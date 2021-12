Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego: Czas na przerwę w rozgrywkach

Pierwsza czwórka była wiadoma już od dłuższego czasu. Zagadką była obsada dwóch ostatnich miejsc. Dzięki znakomitemu finiszowi jedno z nich zajął WinPlay, który w sobotę w dramatycznych okolicznościach pokonał 58:57 Quattro Tech.

WinPlay długo w tym spotkaniu przeważał i na nieco ponad 2 min przed końcem prowadził różnicą 10 pkt. Wtedy jednak boisko w wyniku gradacji przewinień musiał opuścić Paweł Bryłowski. Na ławce jednak nie było żadnego zmiennika, co sprawiło, że WinPlay musiał kończyć mecz w czwórkę. Quattro Tech. rzuciło się do odrabiania strat, ale zabrakło mu czasu. Pogoń mogła zakończyć się sukcesem, ale ostatni rzut w wykonaniu Jerzego Dębskiego nie znalazł drogi do kosza. U zwycięzców kapitalnie zagrał Tomasz Kiliański, który zdobył 22 pkt. U pokonanych najskuteczniejszy był Jerzy Dębski, który dołożył do dorobku Quattro Tech. 16 pkt.

Prawdziwym hitem kolejki był pojedynek Symbitu z 4-tym Piętrem. To ekipy, które w tym sezonie mają mistrzowskie aspiracje. Dla podopiecznych Sławomira Łątki ten mecz był szansą na utrzymanie się w wyścigu o złoto, bo na początku sezonu Symbit zanotował już jedną porażkę. 4-te Piętro utrzymało jednak status niepokonanej drużyny i wygrało 66:54. O jego zwycięstwie zdecydowała przede wszystkim głębia składu. Drużynę do triumfu poprowadził niezawodny Mieszko Ćwik, który zdobył 19 pkt. 17 „oczek” dołożył mający w swoim CV występy w PLK w barwach AZS Lublin Dominik Gorgol. W Symbicie szalał natomiast Piotr Ziółkowski, który zdobył aż 30 pkt.

Teraz w rozgrywkach nastąpi miesięczna przerwa. Na parkiety koszykarze-amatorzy wrócą dopiero w połowie stycznia i będą rywalizować w dwóch grupach. Jedna będzie walczyć o mistrzostwo, a pozostałe zespoły grać będą o miejsca 7-11. (kk)

Wyniki: Lancet – Lipa Team 92:81 * Symbit – 4-te Piętro 54:66 * The Reds Iglo-Klima – Piąty Faul 72;45 * Quattro Tech. – WinPlay 57:58 * Venta – Dom Plus 54:44.

4-te Piętro 10 20 747:464 The Reds 10 19 804:590 Symbit 10 18 789:520 Piąty Faul 10 17 595:574 WinPlay 10 15 554:590 Lancet 10 14 643:686 Quattro Tech. 10 14 592:592 Dom Plus 10 13 490:700 Lipa Team 10 12 583:723 Venta 10 12 496:576 Adler 10 11 394:673

Awans do grupy walczącej o miejsca 1-6: 4-te Piętro, The Reds, Symbit, Piąty Faul, WinPlay, Lancet. Pozostałe zespoły zagrają o miejsca 7-11.