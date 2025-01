Pod koszami Dziennika Wschodniego: Lisy lepsze od Pszczółek

Spotkanie było bardzo zacięte, a w pierwszej połowie żadna z ekip nie potrafiła odskoczyć od przeciwników na dystans większy niż 3 pkt. Momentem przełomowym mógł być początek trzeciej kwarty, kiedy Cukropolowi udało się zbudować aż siedmiopunktową przewagę. W czwartej kwarcie jednak Foxes postawiło obronę strefową, która okazała się kluczowa dla losów spotkania. Popularne Lisy zdobyły 11 kolejnych punktów, co ostatecznie zapewniło im zwycięstwo. Foxes triumfowało 54:50 i ponownie zameldowało się w górnej połowie tabeli.

Świętować może także zespół Symbit Brothers. Zespół Bartłomieja Kudeli pokonał 67:61 RSO i przesunął się na 13 miejsce w ligowej tabeli.

Wyniki: 4te Piętro – Lipa Team 70:57 * The Reds – WinPlay 82:68 * TKKF Cukropol Pszczółka – Flying Foxes 50:54 * Piąty Faul – Prospectiv 74:55 * Back to the Roots – Adley Hydroizolacje 75:55 * Symbit – Lancet 69:56 * Quattro Tech. – BRU 54:65 * RSO – Symbit Brothers 61:67.

The Reds 11 22 852:629 4te Piętro 1121 690:517 Symbit 10 20 829:487 Roots 11 19 769:650 Dom Plus 10 18 568:454 WinPlay 11 18 667:610 Lipa Team 10 16 584:550 Piąty Faul 11 16 618:664 Foxes 11 16 566:652 Quattro 11 15 672:606 Adley 11 15 582:657 BRU 11 15 560:642 Symbit Brothers 11 14 613:670 Lancet 11 14 603:662 Cukropol 11 14 551:705 RSO 11 13 492:554 Erkado 10 12 446:596 Prospectiv 11 12 454:801

25 stycznia: Adley – Foxes (godz. 15) * Quattro Tech. – Dom Plus (16) * RSO – Prospectiv (17) * Symbit Brothers – WinPlay (18) * Cukropol – Erkado (19). 26 stycznia: The Reds – Lipa Team (12) * Piąty Faul – BRU (13) * Symbit – 4te Piętro (14) * Roots – Lancet (16). Wszystkie mecze w hali MOSiR przy ul. Piłsudskiego.