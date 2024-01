Polski Cukier AZS UMCS Lublin bez szans z europejskim gigantem

Chociaż najlepszy zespół Turcji, to drużyna, którą można spokojnie porównać do piłkarskiego Realu Madryt, to mistrz Polski przez wiele minut toczył wyrównaną walkę. Co więcej rozpoczął mecz od prowadzenia 10:2. Później było już tylko trochę gorzej, ale do przerwy wynik był jeszcze w miarę wyrównany. Po zmianie stron różnica pomiędzy obiema ekipami zaczęła już regularnie przekraczać 10 pkt. Dopiero w końcówce meczu, kiedy determinacja u gospodyń była na niższym poziomie, udało się lubliniankom nieco zniwelować przewagę Fenerbahce.

Rywalizację w Stambule świetnie będzie wspominać Elin Gustavsson. Szwedka skompletowała double-double, na które złożyło się 12 pkt i 13 zbiórek. Zadowolona z siebie może być też Veronica Burton. Amerykanka harowała w obronie, w której zaliczyła aż 7 przechwytów. U przeciwniczek kapitalny mecz rozegrała Emma Meesseman. Belgijka zdobyła 16 pkt i miała 11 zbiórek.

Teraz podopieczne Krzysztofa Szewczyka wracają do ligowej rywalizacji. W Orlen Basket Lidze w sobotę o godz. 19 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli Polski Cukier AZS UMCS Lublin podejmie VBW Arka Gdynia, czyli trzecią drużynę w tabeli.

Fenerbahce Alagoz Holding – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 72:61 (15:18, 26:14, 16:14, 15:15)

Fenerbahce: Meesseman 16, Collier 13, Onar 6 (2x3), Uzun 5 (1x3), Anderson 5 oraz Laksa 11 (3x3), Milic 10, Senyurek 6, Sacalir 0, Lekovic 0.

Lublin: Goss 16 (2x3), Gustavsson 12 (2x3), Burton 10 (1x3), Adamczuk 7 (1x3), Zięmborska 7 (1x3) oraz Ullmann 5 (1x3), Fiszer 2, Nassisi 2, Goszczyńska 0.

Sędziowały: Stan (Rumunia, Vavrova (Czechy), Coanus (Francja). Widzów: 500.

Klęska rezerw

Koszykarki I-ligowej Bogdanki AZS UMCS II Lublin przegrały kolejne spotkanie. Tym razem lepsze od podopiecznych Marka Lebiedzińskiego okazały się zawodniczki AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodniczki ze stolicy wygrały aż 86:54. Mimo tej klęski w lubelskiej ekipie warto wyróżnić Martynę Goszczyńską i Nikolę Pogorzelską. Pierwsza to 19-letnia podkoszowa, która zdobyła 8 pkt. Druga ma zaledwie 17 lat, a w meczu w Warszawie zdobyła 9 pkt. W tabeli grupy A I ligi Bogdanka jest dopiero 10.

Lubelski ćwierćfinał

Od piątki do niedzieli w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli będzie toczyć się walka w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski juniorek starszych. Gospodyniami są oczywiście Bogdanka AZS UMCS II Lublin. Rywalkami lublinianek będą UKS Akademia Gortata Gdańsk (piątek, godz. 16) i MUKS Piaseczno (niedziela, godz. 12).