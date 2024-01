Polski Cukier Start Lublin efektownie pokonał MKS Dąbrowa Górnicza

Wieczór komediowy w Chatce Żaka z kabaretem A Jak!

Kabaret A Jak!, to w pełni żeńska formacja kabaretowa z Krakowa, która pochyli się nad Walentynkami. Spróbuje odpowiedzieć na pytania: co o Walentynkach myślą kobiety? A co o nich myślą faceci? To zaproszenie do szalonego świata żartu, absurdu i muzyki rozrywkowej. Niewątpliwie ten wieczór przygotuje Was mentalnie na Święto Zakochanych.