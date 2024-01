Polski Cukier Start Lublin wciąż walczy o awans w Lidze ENBL

Mimo że Polski Cukier Start Lublin w tym sezonie w rozgrywkach ENBL wygrał tylko dwukrotnie to wciąż ma realne szanse na awans do fazy play-off. Aby tak się jednak stało, to podopieczni Artura Gronka muszą zacząć zwyciężać również w konfrontacjach z drużynami spoza Danii. Dotychczasowe dwie wiktorie zostały odniesione przez Start właśnie w tym kraju.

W poniedziałek lublinian czeka rywalizacja z Tartu Ulikool Maks and Moorits. Drużyna z Estonii to trzecia siła ENBL, która do tej pory przegrała jedynek z Bakken Bears Aarhus. W połączonej lidze łotewsko-estońskiej Tartu radzi sobie całkiem dobrze i w stawce 16 drużyn zajmuje wysokie 4 miejsce. W estońskiej drużynie warto zwrócić uwagę na Anatolija Shundela. Doświadczony Ukrainiec w przeszłości bezskutecznie próbował dostać się do NBA. Teraz w Tartu radzi sobie bardzo dobrze i w ENBL średnio zdobywa ponad 13 pkt na mecz.

Rywalizacja w hali Globus rozpocznie się o godz. 19. Bezpośrednia transmisja z niej zostanie przeprowadzona na kanale ENBL na portalu YouTube.