Ruszyły rozgrywki największej koszykarskiej ligi amatorskiej - LNBA

Podopieczni Tomasza Szczotka w pierwszej kolejce zmierzyli się z Alco. Nie byli faworytem tej rywalizacji, zwłaszcza, że w ostatnich latach głównie bronili się przed spadkiem z Konferencji A. W tym sezonie jednak Tomasz Szczotka, manager Rodmosu, nie próżnował w lecie i przygotował piekielnie mocny skład, który może nawet liczyć się w walce o mistrzostwo rozgrywek. Wysoką formę Rodmos zaprezentował już na starcie i pokonał Alco 66:49. Sukces był bardzo pewny, a Rodmos prowadził prawie przez cały mecz. Dobił rywali w ostatniej kwarcie, w czasie której różnica między obiema ekipami urosła nawet do 18 pkt. W Rodmosie znakomicie zagrał Marek Nieścior. Ten 43-latek dołączył do Rodmosu przed tym sezonem i w swoim debiucie zdobył aż 22 pkt. Nieścior to zresztą uznana postać na lokalnym rynku koszykarskim. Jest jedną z podstaw Camaro Zamość, jednej z lepszych ekip w Polsce specjalizujących się w koszykówce 3x3. Warto też wspomnieć o znakomitym występie Pawła Zdeba. Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie to jedna z ikon amatorskiej koszykówki w naszym regionie. W niedzielę robił na parkiecie mnóstwo pozytywnych rzeczy – zdobył 11 pkt, miał 4 zbiórki i 5 asyst. U pokonanych wyróżnił się Bartosz Zduniak. Były zawodnik Startu skompletował double-double, na które złożyło się 11 pkt i 10 zbiórek.

Bez niespodzianki obyło się za to w konfrontacji Matematyki z 12 Małpami. Beniaminek rozgrywek nie zagroził faworytowi i przegrał 45:62. W Matematyce pierwsze skrzypce dość niespodziewanie odgrywał Marcjan Skolimowski, który zdobył 12 pkt. Świetnie spisał się też Mieszko Ćwik. Filigranowy rozgrywający uzbierał 15 pkt. Wśród przegranych wyróżnił sie Michał Kuśmierz, który zdobył 11 pkt.

Konferencja A: Alco – Rodmos 49:66 * Migel Brothers – Folpak GDL Ballers 66:44 * Alpaca Alfachem Team – Symbit 33:88 * Matematyka – 12 Małp 62:45.

Konferencja B: AT Vision – HoopLife U-19 42:63 * Cansped – The Reds Iglo-Klima 49:60 * Piąty Faul – Patobasket 50:59 * Devils – Bad Boyz 51:49 * Basketball Fever – Kanina 53:49.

Konferencja C: Richmond – Da GG 62:12 * The Shooters – HoopLife U16 69:32 * 51ers – HoopLife U18 Naborowa 92:20 * Dom Plus – Maverick Team 44:48 * Comao Sportowe Puławy – Cukropol Pszczółka II 51:11.