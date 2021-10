Za nami kolejne mecze rozgrywek Pod Koszami Dziennika Wschodniego

5 seria gier rozpoczęła się od potyczki The Reds Iglo-Klima z Lancetem. „Czerwoni” byli podrażnieni porażką w ostatniej kolejce z 4-tym Piętrem, która sprawiła, że w tabeli znaleźli się za swoim najpoważniejszym przeciwnikiem. Lancet natomiast przystępował do tego spotkania z zaledwie jednym zwycięstwem na koncie.

Doświadczony zespół Medyków jednak od pierwszej minuty twardo przeciwstawił się aktualnym mistrzom rozgrywek. Wprawdzie po inauguracyjnej kwarcie The Reds prowadzili 22:18, ale później to Lancet sprawiał lepsze wrażenie. Kapitalnie grał tam zwłaszcza Bogumił Szady. Ten doświadczony podkoszowy to na co dzień doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wybitny specjalista od historii nowożytnej oraz historii społeczno-religijnej i geografii historycznej. Jego znakomita postawa sprawiła, że w trzeciej kwarcie Lancet prowadził już nawet różnicą 6 pkt. Finisz The Reds Iglo-Klima był jednak piorunujący, a do triumfu poprowadzili swój zespół Marek Leyko i Rafał Podgórski. Ostatecznie „Czerwoni” wygrali 69:66 i pozostają wiceliderem rozgrywek. (kk)

Wyniki: The Reds Iglo-Klima – Lancet 69:66 * Piąty Faul – 4-te Piętro 49:72 * Adley Hydroizolacje – Venta 48:25 * Quattro Tech. – Symbit 45:74 * WinPlay – Dom Plus 48:60.