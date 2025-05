Punk rock z Lubelszczyzny

PATOLOGIA to zespół powstały na gruzach lubelsko-świdnickiej Patologii Ciąży, grający jej kawałki jak i swoje kompozycje. Będzie ostro, szybko i melodyjnie. Starsi fani na pewno pamiętają takie utwory jak: „Dziennik telewizyjny”, „Teheran” czy „Białą grzywę” szydzącą z jednej z postaci muzycznego establishmentu tamtych czasów. Dla młodszych będzie to ciekawa lekcja historii.

DESTRUKTOR powstał w Lublinie w 1985 roku. Z krótszymi lub dłuższymi przerwami funkcjonuje do dziś, w zasadzie bardziej jako zjawisko towarzyskie. Koncerty grają bardzo rzadko, dlatego ich występ w Lublinie będzie prawdziwą gratką. Jeśli chodzi o klimaty muzyczne, to nic się nie zmieniło. Obok starych punkowych przebojów wykonują też kawałki bardziej nostalgiczne i psychodeliczne.

BLISS

To zespół stworzony przez członków zespołów Dom Zły, Juliette, Antichrist i The Bold & The Beautiful. Ich styl można określić jako dark hardcore / blackened hardcore.

Z nieustępliwym zaangażowaniem odkrywają kolejne dźwiękowe rejony. Nowy materiał zespołu jest tego najlepszym przykładem.

DZIECI Z MĄKI

Zespół punk rockowy z Tomaszowa Lubelskiego założony w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Po 28 latach przerwy wraca w odświeżonym składzie.



Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do kupienia wyłącznie w dniu koncertu, na bramce.