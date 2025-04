Marita Alban Juarez Quartet – odkryj peruwiańskie rytmy na koncercie w Klubie Muzycznym CSK

Kwartet jest ciekawostką ponieważ tworzy go polsko-peruwiańskie rodzeństwo - Marita i jej brat José Manuel. Skład zespołu uzupełniają wspomniani: Dominik Wania (fortepian) i Andrzej Święs (bas).

Koncerty kwartetu – zważywszy na pochodzenie liderów – są pełne energii. Jest to połączenie jazzu z żywiołową muzyką latynoską, a to gwarantuje niezapomniane wrażenia. Kwartet eksploruje tematy od tropicalismo (to nurt, który łączy tradycyjne elementy brazylijskiej kultury z nowoczesnymi, międzynarodowymi wpływami, zwłaszcza z muzyki rockowej, popowej i awangardowej) i muzyki Afro-Peru, do swobodnych improwizacji wychodzących poza ramy latin-jazzu. Do Lublina zespół przybywa z najnowszą płytą „Jazmines” nagraną podczas koncertu w warszawskim klubie.

„Sześć utworów z Jazmines to nasze oryginalne kompozycje zanurzone w źródłach afro-peruwiańskich i latynoamerykańskich i wszystkich, które słychać lub są w waszej wyobraźni dźwiękowej. Jak zwykle w kwartecie tematy oscylują wokół tego co najważniejsze: miłość, wolność, choć w naszej perspektywie widziane szerzej niż przy poprzednich utworach. Teksty powstały po moich siostrzanych rozmowach z kobietami z Peru, Chile, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Brazylii, Zimbabwe i z Polski. Wszystkie te kobiety mówią jednym głosem” – mówi specjalnie dla „Dziennika Wschodniego” Marita.

Oprócz utworów z ostatniej płyty usłyszymy starsze kompozycje. Muzyka zespołu na żywo dostarcza niezapomnianych i odkrywczych wrażeń jazzowych.

Zespół zagra w składzie:

Marita Albán Juárez - wokal

Dominik Wania - fortepian

Andrzej Święs - kontrabas, gitara basowa

José Manuel Albán Juárez - perkusja

Bilety |80 zł - normalny | 65 zł – ulgowy|: Kasa CSK oraz online. Początek koncertu o godzinie 19:00.