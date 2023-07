Kraśnik był gospodarzem turnieju 3x3 City Tour [zdjęcia]

Można było zastanawiać się, jak Kraśnik przyjmie cykl 3x3 City Tour, który jest pewnego rodzaju nowością w polskiej koszykówce. Przedstawił on się jednak mieszkańcom Kraśnika, jak i województwa lubelskiego jako impreza niezwykle profesjonalna.

Amatorzy, którzy w niej uczestniczyli mogli poczuć się jak zawodowcy – rozpoczynając od znakomitych koszulek przygotowanych przez organizatora, a kończąc na rewelacyjnej oprawie spikerskiej. Splendoru imprezie dodawała lokalizacja – fantastyczny plac, profesjonalne boisko oraz trybuny pełne kibiców.

– Myślę, że nasz cykl pokazuje, że w sportowej przestrzeni jest miejsce dla wielu organizacji popularyzujących koszykówkę 3x3. W naszym przypadku jest to możliwe dzięki Grupie Energa Grupa Orlen. Lubelskie to region, który jest nastawiony bardzo pozytywnie do koszykówki. Cieszymy się, że dopisała frekwencja, zarówno ta na boisku, jak i na trybunach – mówi Marcin Strządała, organizator cyklu.

Pod względem sportowym najlepszy był zespół Athletic Training. Łodzianie wygrali wszystkie spotkania turnieju, większość z nich dość zdecydowanie. W jego składzie jednak grali koszykarze uznani na arenie ogólnopolskiej – Hubert Lewandowski, Hubert Miłak, Jakub Borowski i Kacper Dominiak. Najwyżej notowany z tego grona jest Borowski, który wiele lat spędził na parkietach II ligi. W finale Athletic Training spotkało się z Camaro Zamość, które w Kraśniku grało w zestawieniu: Michał Jankowski, Łukasz Krawiec, Łukasz Norton i Marek Nieścior. Dość niespodziewanie łodzianie szybko odskoczyli przeciwnikom, którzy mieli problemy ze skutecznością w rzutach z dystansu. Zwycięstwo 21:13 nie jest wielkim zaskoczeniem, ale jego rozmiary już tak.

Cieszyć może fakt, że trzecie miejsce przypadło w udziale „Przycinakom”, czyli ekipie złożonej po części z lokalnych graczy. Występowali w niej m.in. Andrij Cherepanov, który miniony sezon spędził w rezerwach Startu oraz Wiktor Siemaniuk, czyli jedna z gwiazd drugoligowej Lublinianki Basketball Lublin. Przycinaki w meczu o brąz pokonali 21:18 Rzeszów 3x3.

Warto podkreślić, że już w sobotę w województwie lubelskim odbędzie się kolejny duży turniej. Tym razem do Zamościa zawita Lotto 3x3 Quest.