KS Lublin najlepszy podczas turnieju IzbicaOldCup

4-dniowy tydzień pracy. Co o tym sądzi lubelski biznes?

Tydzień pracy w Polsce ma mieć tylko cztery dni – to obietnica wyborcza Platformy Obywatelskiej. Jeśli przy okazji nie idzie za tym niższe wynagrodzenie, to pomysł popierają niemal wszyscy pracownicy. Do takiego rozwiązania przygotowują się już niektórzy przedsiębiorcy z Lubelskiego.