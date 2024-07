Lena Szerling i Olaf Olek wywalczyli złote medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w BMX Racing

U pań triumfowała Lena Szerling. Zawodniczka LKKG znokautowała konkurencję i wygrała z ponad dwusekundową przewagą. 16-latka mistrzostwo Polski zapewniła sobie już w pierwszym przejeździe.

O srebro walka była zdecydowanie bardziej zacięta. O ten krążek rywalizowały Kaja Błaszczyk z dolnośląskiego SCOM Team oraz Olga Ostafin z KS Luboń Skomielna Biała. Po pierwszym przejeździe bliżej drugiego miejsca była Błaszczyk. W finałowej serii Ostafin odebrała jej na chwilę tę pozycję. Startująca po niej Błaszczyk poprawiła swój czas na tyle, żeby zostać wicemistrzynią Polski.

– Ten tytuł znaczy dla mnie bardzo dużo. Oczywiście, w Lublinie rywalizowaliśmy tylko na czas, a przecież ważna jest również walka ramię w ramię. Jednak takie były zasady i bardzo cieszę się, że jestem najszybsza. Pierwszy raz w zawodach udało mi się przeskoczyć pierwszą „hopę”, co dało mi dużo satysfakcji – powiedziała Lena Szerling. – Osiągnęła kapitalny rezultat. Widać było jej klasę, bo przejazd był bardzo szybki i dynamiczny – chwalił zwyciężczynię Michał Kusiński, trener LKKG oraz reprezentacji Polski.

U mężczyzn lublinianie dominowali jeszcze wyraźniej i między sobą rozstrzygnęli kwestię dwóch pierwszych miejsc. Ostatecznie tytuł zdobył Olaf Olek, a tuż za nim został sklasyfikowany jego kolega z LKKG Dawid Kożuch. Na najniższym stopniu podium stanął Brajan Nowak z małopolskiego KS Aquila.

– Pierwszy przejazd był średni. Było w nim sporo do poprawy, ale i tak wystarczył na pierwszą pozycję. Drugi pojechałem już bezpiecznie, bo wiedziałem, że mam pewne zwycięstwo. Zdobycie złota kosztowało mnie sporo wysiłku, bo ćwiczę już trzy lata. W każdym tygodniu mam minimum trzy treningi. Wierzę, że ta droga doprowadzi mnie do sukcesów – mówi Olaf Olek. – Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży mają szansę w przyszłości osiągnąć sukcesy. Muszą jednak być bardzo zaangażowani i mieć wsparcie ze strony rodziców – wyjaśnia Kusiński.

W klasyfikacji klubowej zdecydowane zwycięstwo odniósł Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego. Kolejne miejsca na podium zajął KS Aquila oraz SCOM Team. Z kolei w zestawieniu województw lubelskie wyprzedziło małopolskie i dolnośląskie.

Można tylko żałować, że tę efektowną dyscyplinę obserwowało na żywo tak mało kibiców. – BMX Racing to wciąż jest dyscyplina niszowa. Posiadamy w naszym kraju tylko cztery obiekty, co jest bardzo małą liczbą jak na tak duże państwo. W Czechach czy USA świadomość tej konkurencji jest znacznie większa. Przekonamy się od tym podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, bo BMX Racing na pewno będzie budził zainteresowanie publiczności. Naszych przedstawicieli zabraknie w stolicy Francji. Do uzyskania kwalifikacji do tych zawodów brakowało nam bardzo dużo. Naszym punktem odniesienia powinni być Czesi. Tam reprezentacja jest wybierana z 300 zawodników, ja muszę wybierać kadrowiczów z grona kilku zawodników – wyjaśnia Kusiński.