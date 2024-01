Lider Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu pokonany

Poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia w rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w sezonie 2023/2024. W Olimp Trofea Sportowe Lidze Oldbojów znamy drużyny, które w drugiej rundzie powalczą o podium. W meczu na szczycie tabeli Dywany Łuszczów okazały się lepsze od Neptuna.

Mecz lidera z wiceliderem rozpoczął się od mocnego uderzenia ze strony „Dywaników”. Już w pierwszej minucie piłkę do siatki Mirosława Ciesielki skierował Michał Kozak. W 10 minucie podwyższył kapitan Sebastian Witkowski i na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 2:0 dla Dywanów. Po zmianie stron padła jeszcze tylko jedna bramka. Na niewiele ponad minutę przed końcową syreną rezultat na 3:0 ustalił Maciej Kliński.

Sawa Oldboys w końcu się przełamała, rozgromiła 12:3 Huragan Pniówno. Hat-trickami popisali się: kapitan Giuseppe Nigro i Marcin Dąbrowski. Dwa razy na listę strzelców wpisali się: Ireneusz Kuzioła oraz Salvatore Nigro, a raz Wojciech Nowosadzki i Paweł Piotrowski. Wszystkie gole dla pokonanych strzelił Rafał Radecki.

Zacięty mecz rozegrały Old Stars Lublin i CB Oldboys Team. Już w trzeciej minucie wynik na korzyść lublinian otworzył Artur Mrozik. W ósmej minucie pecha miał Paweł Łuć. Piłka odbiła się od niego tak niefortunnie, że zmusił do kapitulacji swojego bramkarza i zrobiło się 1:1. Taki wynik utrzymał się aż do końcowych sekund. Gola na wagę trzech punktów i wygranej 2:1 dla ekipy prowadzonej przez Tomasza Kulisza zdobył Paweł Sawicki.

W ostatnim meczu tej kolejki Progres Lublin rozbił Provend Szkic Express 11:2. „Pięciopak” goli do strzeleckiego dorobku dorzucił Adrian Duda. Po dwa gole strzelili Łukasz Gołąb i Tomasz Wnuk, na listę strzelców wpisali się również Grzegorz Cimek i Krystian Kowalik. Trafienia dla pokonanych to dzieło Grzegorza Witucha i Michała Romanowskiego.

W Progres Lidze Open prowadząca i niepokonana Solidarność PZL Świdnik musiała uznać wyższość Pokolenia J.P.II 4:3. Dzięki tej wygranej ekipa prowadzona przez Daniela Pydę nie straciła jeszcze szansy na zdobycie tytułu mistrzowskiego. W ósmej minucie zespół na prowadzenie wyprowadził Bartłomiej Barwiak. Kolejne bramki padły dopiero w końcówce. Najpierw w 19 minucie wynik podwyższył Barwiak, a dwie minuty później po składnej, zespołowej akcji piłkę do siatki rywali z bliska skierował Marcin Bijas ustalając rezultat na 1:2.

W drugim meczu kolejki Neo.Net pewnie 3:0 pokonał Sawę Okna Drzwi Kos-Wit. Bohaterem potyczki był Dawid Kurkiewicz, zdobywca wszystkich goli dla „internetowych”. Porażka Solidarności spowodowała, że przynajmniej teoretycznie, sprawa walki o tytuł mistrzowski nadal pozostaje otwarta.

W rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku na sezon 2023/2024 bierze udział 13 drużyn podzielonych na Progres Ligę Open i Olimp Trofea Sportowe Ligę Oldbojów. Organizatorami zmagań w hali sportowej I LO przy ul. Okulickiego 13 w Świdniku są: Starostwo Powiatowe, stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Partnerzy ligi to: Progres, Olimp Trofea Sportowe, Sportico, Hydrocentrum i OAKP Lublin. Rozgrywki Honorowym Patronatem objęli: Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Szczegółowe wyniki gier, aktualne tabele, terminarze gier oraz ciekawostki związane z rozgrywkami można znaleźć na stronie manufakturafutbolu.futbolowo.pl.