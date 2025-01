LNBA: Angry Dogs lepsze od Orlikowych Świrów

Spotkanie było wyrównane przez pełne 28 minut, a największa różnica między obiema ekipami wynosiła 5 pkt. Angry Dogs pewniej w tym meczu poczuło się dopiero w ostatniej kwarcie, kiedy wyszło na prowadzenie, którego nie oddało już do końca meczu.

Wygrana 46:41 pozwoliła im przesunąć się na 5 pozycję w tabeli Konferencji B. Bohaterem spotkania był Michał Jędrzejewski, który zdobył 11 pkt. Double-double, na które złożyło się 11 pkt i 12 zbiórek, skompletował Piotr Wolak. W pokonanej ekipie wyróżnił się Adrian Baczewski, który zdobył 10 pkt.

Wygraną zanotował również zespół Devils. Popularne Diabły niespodziewanie rozprawiły się z Basketball Fever i są wiceliderem Konferencji B. Ich triumf był dość pewny, a przewaga w trzeciej kwarcie wynosiła już nawet 16 pkt. Duży w tym udział Arkadiusza Gawrońskiego, który zdobył 24 pkt. Warto też wspomnieć o 7 pkt Michała Praszczaka. U pokonanych wyróżnił się Michał Jabłoński. Center Basketball Fever zdobył 12 pkt i zebrał 10 piłek.

Wyniki: Angry Dogs – Orlikowe Świry 46:41 * Flying Foxes – Akademia Wincentego Pola 67:36 * Devils – Basketball Fever 47:41 * AT Vision Xcamper – Bad Boyz Plus Familia 36:52.

Foxes 10 19 485:362 Devils 10 18 518:386 Fever 10 17 498:435 Bad Boyz 9 16 467:362 Angry Dogs 10 15 418:414 AT Vision 10 14 493:478 Orlikowe Świry 10 12 414:501 Akademia 10 10 309:498 Mavs 9 7 255:421

Konferencja C – play-off: Baber Ekipa – Moose Lublin BC. Stan rywalizacji: 0:2. Awans: Moose * Bez Cukru – Numa Numa Yay 37:39. Stan rywalizacji: 1:1 * Alleyoop – Pozytywne Porycie 41:75. Stan rywalizacji: 0:2. Awans: Pozytywne Porycie * Nothing But Net – Basket Flow 48:47. Stan rywalizacji: 1:1.