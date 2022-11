LNBA: Mocne nerwy Pawła Zdeba, Rodmos lepszy od Alco

Gdyby patrzeć tylko na pierwsze minuty niedzielnej rywalizacji, to Rodmos powinien zostać zmieciony z parkietu. Alco rozpoczęło od prowadzenia 7:0 i kontrolowało przebieg spotkania. Później różnica urosła nawet do 10 pkt. W końcówce pierwszej połowy Rodmos jednak odrobił straty i po trafieniu Grzegorza Szymanka wyszedł nawet na prowadzenie. Od tej pory to Rodmos był stroną dominującą. Ten stan trwał do końcówki czwartej kwarty, kiedy inicjatywę próbowało przejąć Alco. Jeszcze 24 sek. przed końcem Alco prowadziło 69:68.

W kolejnej akcji sfaulowany został jednak Paweł Zdeb i to właśnie ten doświadczony koszykarz dwoma celnymi rzutami osobistymi zapewnił Rodmosowi triumf. On zresztą z 20 pkt na koncie był też najlepszym graczem Rodmosu w tym spotkaniu. Dzielnie wspierał go Szymanek, który dorzucił 14 pkt. U pokonanych warto wyróżnić Bartosza Zduniaka. Były zawodnik lubelskiego Startu zapisał na swoim koncie 16 „oczek”.

Warto też wspomnieć o sukcesie Tłoków, którzy w dramatycznych okolicznościach pokonali 49:46 Samtrans-Ballers. Największy udział w zwycięstwie chełmian mieli Daniel Hurko i Jakub Walęciuk. Pierwszy zdobył 14, a drugi 17 pkt. W Samtrans 13 pkt wyróżnił się natomiast Bartłomiej Jóźwiakowski.

Konferencja A: Lublinianka Basketball Team-Zieloni – Patobasket 30:60 * Tłoki – Samtrans-Ballers 49:46 * Alco – Rodmos 69:70 * Matematyka – 12 Małp 69:62 * Symbit – Alpaca Afachem-Migel Brothers 65:44.

Symbit 6 11 367:311 Matematyka 6 11 383:349 Alpaca 6 10 374:277 Rodmos 6 10 389:349 Patobasket 6 10 342:304 Samtrans 6 9 338:310 Tłoki 6 9 248:324 Alco 6 7 334:361 Lublinianka 6 7 269:351 12 Małp 6 6 261:369

Konferencja B: Kanina – Bad Boyz 53:34 * Basketball Fever – Piąty Faul 53:40 * Devils – The Reds Iglo-Klima 44:55 * Elektroland Mavs – AT Vision 52:53 * Dom Plus – Comao Sportowe Puławy 49:38.

The Reds 6 12 351:261 Fever 6 11 291:242 Comao 6 10 253:232 Devils 6 9 303:273 Kanina 6 9 222:202 Bad Boyz 6 9 246:278 Piąty Faul 6 8 327:336 Dom Plus 6 8 248:281 AT Vision 6 7 282:345 Mavs 6 6 252:325

Konferencja C: Cukropol Pszczółka – World Stompers 48:50 * DaGG – The Shooters 42:62. Mecz Lublinianka Team Basketball-Czerwoni – Lublinianka Basketball Team-Biali nie odbył się.