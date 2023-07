Lotto 3x3 Lublin na podium podczas turnieju w czeskim Litomyślu

Lotto 3x3 Lublin do Czech pojechał w składzie Łukasz Diduszko, Paweł Pawłowski, Bartosz Majewski i Stanisław Heliński. Żaden z tych koszykarzy niestety, ale nie ma związków z Lublinem. Z naszym regionem można jedynie lekko powiązać Diduszkę, który w przeszłości reprezentował przez krótki okres barwy lubelskiego Startu.

Polski zespół do turnieju w Litomyślu przystępował w roli faworyta. Dlatego niespodzianką była porażka z nisko notowanym czeskim zespołem Borovice na otwarcie imprezy. Na szczęście w kolejnym spotkaniu lublinianom udało się pokonać MEFERESu&a, co zapewniło im przepustkę do fazy pucharowej. Ćwierćfinał był najbardziej zaciętym występem naszych koszykarzy. Zespół Cesko U21 postawił trudne warunki, ale przegrał 18:19. W półfinale zawodnicy Lotto 3x3 ulegli jednak 13:15 innej ekipie naszych południowych sąsiadów, Kolinowi. W meczu o trzecie miejsce lublinianie ponownie zmierzyli się z MEFERESu&a i znowu wygrali, tym razem 19:15.

W innych lokalizacjach występowali zawodnicy Startu Lublin. Znany z gry w rezerwach „czerwono-czarnych” Michał Turewicz grał w kadrze Polski U-17 w turnieju w Ostrowie Wielkopolskim. Razem z nim w jednym zespole występowali Kacper Ponitka, Jacek Rutecki oraz Cezary Zabrocki. Młodzi koszykarze na inaugurację zmagań przegrali po dogrywce z Jabadaba 3x3. Później pokonali 14:11 Watahę, ale na zakończenie zmagań grupowych ulegli 14:21 Anwilowi 3x3 i odpadli z dalszych zmagań.

W Ustce grał natomiast Sebastian Walda, znany z gry w pierwszej drużynie Polskiego Cukru Start Lublin. On stworzył zespół Kadra U23 razem z Aleksandrem Lewandowskim, Maksymilianem Motelem i Michałem Lisem. Walda i jego koledzy zajęli w tym turnieju trzecie miejsce. W swojej grupie ulegli Kapitanowi Hakowi i pokonali StillInTheGame. W ćwierćfinale sensacyjnie wyeliminowali Legię Lotto 3x3 21:19. Półfinałowa rywalizacja z kadrą U-21 zakończyła się podobnym wynikiem, tylko na niekorzyść zespołu Waldy. W meczu o trzecie miejsce jednak wątpliwości już nie było i Kadra U23 pokonała 19:15 Hutnicze Wilki.

Dedek poprowadzi Zastal

Były szkoleniowiec Startu Lublin, David Dedek, został nowym opiekun Enei Zastal BC Zielona Góra. Słoweniec związał się z nowym klubem trzyletnią umową.